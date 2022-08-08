Олимпийский комитет Латвии: «Мы не выдвигали ультиматумов Елизавете Полстяной»

«Олимпийский комитет Латвии не выдвигал никаких ультиматумов латвийской спортсменке Елизавете Полстяной в связи с её вторым гражданством. Финансирование ведущих спортсменов Латвии из государственного бюджета контролируется Латвийским олимпийским подразделением (LOU), которое сейчас объединяет 225 ведущих спортсменов страны.

Латвийское законодательство предусматривает, что спортсмены, имеющие латвийское и российское или белорусское гражданство одновременно, не имеют права на получение средств из латвийского бюджета, включая финансирование со стороны LOU. Важно заметить — речь идёт именно о поддержке спортсменов из государственного бюджета. Отсутствие поддержки из средств государственного бюджета не означает, что спортсмену препятствуют представлять Латвию, это решение относится к компетенции Федерации гимнастики Латвии», — цитирует представителя Олимпийского комитета Латвии ТАСС.