Swedbank: наибольшее количество случаев страхования каско было в июле прошлого года

«В целом, картина случаев страхования транспортных средств остается прежней: больше случаев зимой, но самые крупные суммы, как правило, выплачиваются в летние месяцы, – отметил руководитель сферы страхования рисков Swedbank Алексей Жемков. – 2021 год был несколько иным. Так как 23 февраля в Эстонии прошел ледяной дождь, и наши клиенты, которые застраховали транспортные средства, зарегистрировали рекордные 54 страховых случая. А затем был установлен новый рекорд: 12 апреля стало самым напряженным днем в году, когда было зарегистрировано 128 аварий. Это означает, что каждые 12 минут поступала информация о страховом случае».

В прошлом году самая высокая компенсация по страхованию каско частному клиенту составила около 34 000 евро, а самая высокая компенсация частному клиенту по обязательному дорожному страхованию была около 50 000 евро. Наибольшая выплата по страхованию каско для бизнес-клиента составила около 66 000 евро.

Частные клиенты больше всего страховали в Swedbank автомобили Toyota, Škoda и Volkswagen, и вероятность попасть в аварию для всех них была более или менее одинаковой. Наибольшее количество страховок приходится на автомобили возрастом 11 лет и старше – 41% из них были участниками случаев страхования каско.