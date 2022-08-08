Ларченко: мы не хотим повторения Бронзовой ночи, нарвитяне сами подыщут новое место для танка

Депутат Нарвского городского собрания Денис Ларченко после встречи с премьер-министром ответил на вопросы Rus.Postimees по вопросу нарвского танка-памятника.

– Как правительство отнеслось к инициативе убирать танк в два этапа?

– Правительство хочет сотрудничества с городом. Они готовы дать нам возможность решить судьбу танка. Со своей стороны мы можем обеспечить безопасность в городе, стабилизировать обстановку, чего мы в принципе все хотим. Общество должно понимать, что на сегодняшний день, когда правительство уже, по сути, решило, что танк необходимо демонтировать – мы бы хотели взять инициативу на себя и дать возможность нарвитянам определить судьбу танка и решить, куда его перенести.

– Каким образом нарвитяне смогут высказать свое мнение по этому вопросу?

– Будет создана комиссия. Рабочая группа, иначе говоря, которая включит в себя разных представителей политических сил Нарвского горсобрания. Помимо прочего, мы бы очень хотели пригласить к участию разные НКО, которые заинтересованы в сотрудничестве. С Каей Каллас мы обсуждали также сотрудничество с комиссией при Государственной канцелярии, которая созвана для решения вопроса о советских памятниках.

– У танка сейчас есть постоянная вахта. Что если эти люди будут против и вызовут подмогу? Будет ли город готов к тому, что какое-то сопротивление все же может возникнуть?

– Мы будем призывать общественность не создавать провокаций. Необходимо понимать, что у Нарвы есть шанс отстоять этот монумена. Соответственно, со своей стороны мы будем договариваться с разными целевыми аудиториями во имя избежания конфликтов. На данный момент у танка не происходит никаких противозаконных действий, поэтому не вижу смысла волноваться. Мы не хотим повторения Бронзовой ночи и не хотим массовых противодействий. Мы хотим дать возможность нарвитянам решить судьбу танка, с учетом того, что танк придется переносить. Куда – это право будет за нами.

– Когда решение будет официально принято?