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Частным лицам стало тяжело, и продажи топлива упали

Келли Олеск
Частным лицам стало тяжело, и продажи топлива упали
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Янек Кирсс заправил полный бак топливом на заправочной станции Terminal Oil в Раади в пятницу. В то же время он стал лучше продумывать свои поездки.
Янек Кирсс заправил полный бак топливом на заправочной станции Terminal Oil в Раади в пятницу. В то же время он стал лучше продумывать свои поездки. Фото: Margus Ansu

В то время как обычно летом люди ездят на машинах и по своей стране, и за границу, в июне этого года, по данным сети АЗС Terminal Oil Group, продажа бензина сократилась почти на десять процентов. Продажи дизельного топлива также сократились.

Это необычно, что продажи бензина падают в июне, когда у людей начинаются отпуска и они больше ездят, сказал директор по продажам Terminal Oil Урмас Куузе. «Повышение цен в этом году явно заставило людей изменить свои потребительские привычки», – добавил он.

Государственная поддержка помогла бы

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