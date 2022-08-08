Частным лицам стало тяжело, и продажи топлива упали

Янек Кирсс заправил полный бак топливом на заправочной станции Terminal Oil в Раади в пятницу. В то же время он стал лучше продумывать свои поездки.

В то время как обычно летом люди ездят на машинах и по своей стране, и за границу, в июне этого года, по данным сети АЗС Terminal Oil Group, продажа бензина сократилась почти на десять процентов. Продажи дизельного топлива также сократились.