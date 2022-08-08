В то время как обычно летом люди ездят на машинах и по своей стране, и за границу, в июне этого года, по данным сети АЗС Terminal Oil Group, продажа бензина сократилась почти на десять процентов. Продажи дизельного топлива также сократились.
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Частным лицам стало тяжело, и продажи топлива упали
Частным лицам стало тяжело, и продажи топлива упали
Это необычно, что продажи бензина падают в июне, когда у людей начинаются отпуска и они больше ездят, сказал директор по продажам Terminal Oil Урмас Куузе. «Повышение цен в этом году явно заставило людей изменить свои потребительские привычки», – добавил он.
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