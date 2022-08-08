Количество сделок на рынке жилья уменьшилось

«Достаточно одного слова, чтобы прокомментировать то, что произошло на рынке жилья^ лето. В то же время не следует забывать, что по сравнению с прошлым годом средняя цена в июле этого года была на 25 процентов выше», – прокомментировал ситуацию на рынке жилья генеральный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

В прошлом месяце в Таллинне была продана 861 квартира, что примерно на десять процентов меньше, чем в июне, однако все же на 12 процентов больше, чем в июле прошлого года. Финансовый объем сделок с квартирами вырос на целых 46 процентов по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июле за 759 000 евро.

«Возможно, август также будет немного спокойнее в плане транзакционной активности. При всем этом в условиях сохраняющейся высокой инфляции нет экономически логичной причины, по которой цены на недвижимость в ближайшие месяцы могут оставаться ниже сегодняшнего уровня», – добавил глава 1Partner Kinnisvara.