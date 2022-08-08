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Галерея ⟩ В Симуна разрушен советский памятник

Тоомас Херм, Virumaa Teataja Айн Лийва
В Симуна разрушен советский памятник
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Punamonument Avanduse mõisa taga.
Punamonument Avanduse mõisa taga. Фото: Helmut Joonuks/virumaa Muuseumid Sa

В минувшие выходные с помощью пока неустановленной машины на территории мызы Авандузе в Симуна был разрушен памятник павшим во Второй мировой войне.

Волостной старейшины Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что вопрос деликатный, поэтому он поручил чиновнику сообщить о происшествии владельцу мызы, а также посоветовать ему выяснить, подпадает ли памятник под действие Закона о памятниках или нет. Глава волости не исключил, что владелец мог убрать его сам. По словам Кескюла, самоуправлению здесь делать нечего, поскольку это частная собственность.

Усадьба Авандузе принадлежит Kuukaar OÜ. Член правления Яак Кютт сказал, что заметил разрушение в воскресенье. По его мнению, это дело рук местных жителей. «Это самодеятельность местных», – сказал он.

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