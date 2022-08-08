Галерея ⟩ В Симуна разрушен советский памятник

Волостной старейшины Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что вопрос деликатный, поэтому он поручил чиновнику сообщить о происшествии владельцу мызы, а также посоветовать ему выяснить, подпадает ли памятник под действие Закона о памятниках или нет. Глава волости не исключил, что владелец мог убрать его сам. По словам Кескюла, самоуправлению здесь делать нечего, поскольку это частная собственность.