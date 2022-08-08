Читатель спрашивает: должен ли работодатель предоставить выходной на 1 сентября?

Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:

Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику выходной в первый день учебы ребенка в школе. 1 сентября не является государственным праздником. Это означает, что если рабочий день работника приходится на школьное мероприятие, то работник должен находиться на рабочем месте.

Однако работник и работодатель могут договориться о том, что в этот день у работника будет выходной. Если в связи с организацией работы нет возможности отсутствовать на рабочем месте в течение всего дня, то можно договориться об отсутствии работника в течение нескольких часов, т.е. только на время участия в школьном мероприятии.

Многие работодатели ввели дополнительные льготы, такие как день здоровья, выходной в первый день учебы ребенка, или выходной день, который можно провести с ребенком. Это добровольная льгота со стороны работодателя, которая обычно оговаривается в начале трудовых отношений или в правилах организации труда компании. Рекомендуем узнать, возможно, такой порядок уже действует на вашем рабочем месте.