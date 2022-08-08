Читатель спрашивает: мой ребенок учится в начальной школе и 1 сентября у него торжественное школьное мероприятие. Обязан ли работодатель предоставить мне выходной день, чтобы у меня была возможность присутствовать там?
Читатель спрашивает: должен ли работодатель предоставить выходной на 1 сентября?
Отвечает Владимир Логачев, ведущий юрист-консультант Инспекции труда:
Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику выходной в первый день учебы ребенка в школе. 1 сентября не является государственным праздником. Это означает, что если рабочий день работника приходится на школьное мероприятие, то работник должен находиться на рабочем месте.
Однако работник и работодатель могут договориться о том, что в этот день у работника будет выходной. Если в связи с организацией работы нет возможности отсутствовать на рабочем месте в течение всего дня, то можно договориться об отсутствии работника в течение нескольких часов, т.е. только на время участия в школьном мероприятии.
Многие работодатели ввели дополнительные льготы, такие как день здоровья, выходной в первый день учебы ребенка, или выходной день, который можно провести с ребенком. Это добровольная льгота со стороны работодателя, которая обычно оговаривается в начале трудовых отношений или в правилах организации труда компании. Рекомендуем узнать, возможно, такой порядок уже действует на вашем рабочем месте.
Может возникнуть вопрос относительно использования отпуска (по уходу за ребенком, основного, или иного отпуска). Каждый из родителей имеет право на десять дней отпуска за каждого ребенка до 14 лет. Ходатайствовать об отпуске по уходу за ребенком можно в среде самообслуживания Департамента социального страхования. Здесь важно соблюдать сроки уведомления. Если сотрудник хочет использовать от 1 до 15 календарных дней отпуска по уходу за ребенком подряд, тогда нужно уведомить об этом за 14 календарных дней.