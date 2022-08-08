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Прокуратура передала в суд уголовное дело известного адвоката

BNS
Прокуратура передала в суд уголовное дело известного адвоката
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Кюллике Намм (слева).
Кюллике Намм (слева). Фото: Madis Veltman

Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении известного адвоката Кюллике Намм, бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура и бывшего владельца Кивиылиского химзавода Тоомаса Тамма: все трое обвинены в мошенничестве.

Во вторник Вируский уездный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу, на котором будут рассмотрены заявления и определено время для последующих слушаний.

Прокуратура предъявила Тоомасу Тамму, Кюллике Намм и Калеву Кангуру обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые умышленно создали у судьи Вируского уездного суда ложное представление о реальных обстоятельствах, когда они подали мнимый гражданский иск.

По той же причине прокуратура предъявила Тамму обвинение в даче ложных показаний по гражданскому делу.

Кроме того, прокуратура предъявила обвинение Намм в использовании фальшивого документа, а также в крупномасштабном нарушении ограничения на совершение сделки.

Согласно обвинительному акту, Намм нарушила ограничение на совершение сделки, когда одновременно представляла интересы как правительства муниципалитета, так и НКО Käsmu Majaka Sadam в процессе детального планирования порта Käsmu. Намм представляла интересы качестве должностного лица под руководством мэра Вихула.

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