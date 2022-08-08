Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела в отношении известного адвоката Кюллике Намм, бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура и бывшего владельца Кивиылиского химзавода Тоомаса Тамма: все трое обвинены в мошенничестве.
Прокуратура передала в суд уголовное дело известного адвоката
Во вторник Вируский уездный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу, на котором будут рассмотрены заявления и определено время для последующих слушаний.
Прокуратура предъявила Тоомасу Тамму, Кюллике Намм и Калеву Кангуру обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые умышленно создали у судьи Вируского уездного суда ложное представление о реальных обстоятельствах, когда они подали мнимый гражданский иск.
По той же причине прокуратура предъявила Тамму обвинение в даче ложных показаний по гражданскому делу.
Кроме того, прокуратура предъявила обвинение Намм в использовании фальшивого документа, а также в крупномасштабном нарушении ограничения на совершение сделки.
Согласно обвинительному акту, Намм нарушила ограничение на совершение сделки, когда одновременно представляла интересы как правительства муниципалитета, так и НКО Käsmu Majaka Sadam в процессе детального планирования порта Käsmu. Намм представляла интересы качестве должностного лица под руководством мэра Вихула.