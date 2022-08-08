Прокуратура передала в суд уголовное дело известного адвоката

Во вторник Вируский уездный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу, на котором будут рассмотрены заявления и определено время для последующих слушаний.

Прокуратура предъявила Тоомасу Тамму, Кюллике Намм и Калеву Кангуру обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые умышленно создали у судьи Вируского уездного суда ложное представление о реальных обстоятельствах, когда они подали мнимый гражданский иск.

По той же причине прокуратура предъявила Тамму обвинение в даче ложных показаний по гражданскому делу.

Кроме того, прокуратура предъявила обвинение Намм в использовании фальшивого документа, а также в крупномасштабном нарушении ограничения на совершение сделки.