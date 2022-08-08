Дожили: некоторые продукты в Эстонии теперь дороже, чем в Финляндии

Овсяное молоко, которое в последнее время стало очень популярным среди финнов, стоит в Эстонии более чем на евро дороже, чем в Финляндии.

Рост цен на картофель был резким как в Финляндии, так и в Эстонии. В Финляндии цена на картофель выросла за год на 137 процентов, в Эстонии – примерно на 125 процентов. Если в Эстонии двухкилограммовый мешок картофеля стоил более двух с половиной евро, то в финских магазинах цена была меньше двух евро. Ранний картофель в Selver был дешевле, его можно было купить по 0,49 евро за килограмм. В финском интернет-магазине Prisma цена килограмма летнего картофеля была 0,69 евро.

Другие привычные продукты, такие как свинина и говядина, стоят в Эстонии и Финляндии примерно одинаково. Цена на свежую рыбу в Эстонии с мая прошлого года выросла на 77%, а в Финляндии – на 47%, и благодаря этому, например, лосось в настоящее время продается у соседей по примерно одинаковым ценам.

По словам руководителя отдела экономической политики и прогнозов Банка Эстонии Расмуса Каттая, высокие цены на продукты питания связаны с тем, что Эстония много импортирует продукты питания. По его словам, импортные товары, например, бананы, в Эстонии стоят столько же, сколько в Финляндии. Кроме того, внутренний рынок Эстонии маленький, производители вынуждены запрашивать более высокую цену, чтобы их бизнес был прибыльным.