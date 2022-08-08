Проведенное изданием Helsingin Sanomat сравнение цен на продукты питания в Эстонии и Финляндии показало, что у нас продукты уже дороже, чем в Финляндии. При этом зарплата эстонцев вполовину меньше.
Дожили: некоторые продукты в Эстонии теперь дороже, чем в Финляндии
Известно, что в Эстонии наблюдается самая быстрая инфляция в еврозоне, и уровень цен здесь уже не значительно ниже, чем в Финляндии. Это, вероятно, при посещении Таллинна уже заметил каждый турист, пишет HS.
Газета сравнила цены на продукты питания в интернет-магазинах финских и эстонских торговых сетей, и выяснилось, что в некоторых случаях эстонские цены уже выше.
Потребительские цены в Эстонии по сравнению с июлем прошлого года выросли на 22,7%, в то же время средняя инфляция в странах Евросоюза составила 8,9%. Финляндия еще не опубликовала инфляцию за июль, но в июне она составила 7,8%. Если в Эстонии, согласно статистике Евростата, цены на продукты питания в июне в годовом сравнении выросли на 16,4%, то в Финляндии рост цен составил 8,7%.
Большую часть роста цен в Эстонии можно объяснить более высокой стоимостью энергии. Сравнение показало, что в Эстонии особенно дорогие молочные продукты, например, сыр можно найти в финском магазине Prisma по цене 6,90 евро за килограмм, а сыр в Selver стоит 8,54 евро за килограмм.
Также литр молока стоил в Эстонии чуть дороже, чем в Финляндии, например нежирное молоко собственной торговой марки Kotimaista стоило в интернет-магазине Prisma 0,85 евро, а в Эстонии молоко Alma в Rimi стоило 0,99 евро. Однако в Эстонии можно найти более дешевое молоко в пластиковом пакете, цена которого в Selver составляла всего 0,59 евро.
Овсяное молоко, которое в последнее время стало очень популярным среди финнов, стоит в Эстонии более чем на евро дороже, чем в Финляндии.
Рост цен на картофель был резким как в Финляндии, так и в Эстонии. В Финляндии цена на картофель выросла за год на 137 процентов, в Эстонии – примерно на 125 процентов. Если в Эстонии двухкилограммовый мешок картофеля стоил более двух с половиной евро, то в финских магазинах цена была меньше двух евро. Ранний картофель в Selver был дешевле, его можно было купить по 0,49 евро за килограмм. В финском интернет-магазине Prisma цена килограмма летнего картофеля была 0,69 евро.
Другие привычные продукты, такие как свинина и говядина, стоят в Эстонии и Финляндии примерно одинаково. Цена на свежую рыбу в Эстонии с мая прошлого года выросла на 77%, а в Финляндии – на 47%, и благодаря этому, например, лосось в настоящее время продается у соседей по примерно одинаковым ценам.
По словам руководителя отдела экономической политики и прогнозов Банка Эстонии Расмуса Каттая, высокие цены на продукты питания связаны с тем, что Эстония много импортирует продукты питания. По его словам, импортные товары, например, бананы, в Эстонии стоят столько же, сколько в Финляндии. Кроме того, внутренний рынок Эстонии маленький, производители вынуждены запрашивать более высокую цену, чтобы их бизнес был прибыльным.
При этом средний доход жителей Эстонии примерно вполовину меньше, чем у жителей Финляндии. Средний доход в Эстонии в 2021 году составил 12 620 евро, а в Финляндии — 25 460 евро. В то же время рост потребительских цен в Эстонии в первую очередь затронет малообеспеченных людей, большая часть доходов которых идет на оплату счетов за электроэнергию и газ.