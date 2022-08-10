Илья Сунделевич ⟩ Денацификация России – дело будущего

Согласно доктрине Владимира Путина, украинского народа не может быть. Это русский народ, у которого просто есть несколько особых буковок, которых нет в русском языке. Именно это убеждение завершило процесс реальной автономизации Украины. Ей лишь осталось покончить с коррупцией, и война поможет это сделать. Украинцы уже делают это. Недавнее интервью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, взятое Хансо Х. Луйком и Андреем Хвостовым, вселяет надежду. Очевидно, что реальная сменяемость власти и намерения руководства страны, независимо от того, кто именно займет пост президента, позволят если не устранить коррупцию, то хотя бы довести ее уровень до приемлемых показателей.

России же предстоит путь продолжительных перемен. Чаадаев, Герцен и Салтыков-Щедрин актуальны сегодня для нее, как никогда. Можно сказать, что именно их имена «напишут на обломках самовластья», когда придет время. Но пока оно не пришло.