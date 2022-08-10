Сегодня идет война, называемая первым после Второй мировой войны масштабным конфликтом в Европе. Но это иллюзия. Война была, есть и неизвестно когда закончится. Имя ей – агония Российской империи. Война в Грузии, война с Украиной восемь лет тому назад и даже балканские войны, не говоря о чеченских, – все это можно вынести под один знаменатель. Нынешняя война – его наиболее весомая, итоговая составляющая, пишет политический обозреватель Илья Сунделевич.
Илья Сунделевич ⟩ Денацификация России – дело будущего
Согласно доктрине Владимира Путина, украинского народа не может быть. Это русский народ, у которого просто есть несколько особых буковок, которых нет в русском языке. Именно это убеждение завершило процесс реальной автономизации Украины. Ей лишь осталось покончить с коррупцией, и война поможет это сделать. Украинцы уже делают это. Недавнее интервью с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, взятое Хансо Х. Луйком и Андреем Хвостовым, вселяет надежду. Очевидно, что реальная сменяемость власти и намерения руководства страны, независимо от того, кто именно займет пост президента, позволят если не устранить коррупцию, то хотя бы довести ее уровень до приемлемых показателей.
России же предстоит путь продолжительных перемен. Чаадаев, Герцен и Салтыков-Щедрин актуальны сегодня для нее, как никогда. Можно сказать, что именно их имена «напишут на обломках самовластья», когда придет время. Но пока оно не пришло.
Если бы воровство в России не имело таких колоссальных масштабов, каких оно достигло сейчас, война в Украине могла бы быть еще ужасней. На сегодняшнем этапе развития российского общества всеобъемлющая коррупция – скорее, благо, в первую очередь, для Украины, но в первую очередь и для самой России. А когда наступит время демократических перемен, весь мир придет россиянам на помощь, чтобы они смогли расконсервировать реформы и возобновить построение общества не на основе одного лишь «воровского общака» в государственных масштабах.
Но вот еще мнение американской некоммерческой организации, занимающейся исследованиями государственной политики – аналитического центра Institute for the Study of War (ISW). Мнение на этот раз не политическое, а военно-аналитическое, на злобу дня. Несколько дней тому назад институт ISW заявил, что «российские силы по-прежнему страдают неспособностью строить эффективную геометрию поля боя (например, создавать клинья). Это усугубляется крайне серьезными трудностями при взятии российскими силами маленьких и сравнительно маловажных участков, что приводит к затяжным сражениям. Трудности будут расти по мере того, как российские части изматывают себя, штурмуя эти небольшие населенные пункты». Когда будет «нюрнбергский процесс» по поводу злодеяний России в Украине, рядовые военачальники скажут, что несут ответственность за взятие этих маловажных участков, потому что если бы не они, было бы еще хуже...
России предстоит пережить процесс, которого еще никогда не было. Это процесс денацификации. Путинский режим имеет все признаки фашистского. Американский историк Тимоти Снайдер, автор переведенной на двенадцать языков монографии «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным», еще в середине 2010-х годов писал, что российский режим сродни гитлеровскому нацизму. Поэтому русский перевод его книги, изданной в Украине, и был запрещен в России. В этом с авторитетным историком не поспоришь. Достаточно прочитать заголовки независимых новостных порталов, с которыми основная масса россиян не знакома, ведь российская власть не допускает в страну информацию извне. При нацистах в Германии было точно так же.