Илья Сунделевич ⟩ Денацификация России – дело будущего

Но вот еще мнение американской некоммерческой организации, занимающейся исследованиями государственной политики – аналитического центра Institute for the Study of War (ISW). Мнение на этот раз не политическое, а военно-аналитическое, на злобу дня. Несколько дней тому назад институт ISW заявил, что «российские силы по-прежнему страдают неспособностью строить эффективную геометрию поля боя (например, создавать клинья). Это усугубляется крайне серьезными трудностями при взятии российскими силами маленьких и сравнительно маловажных участков, что приводит к затяжным сражениям. Трудности будут расти по мере того, как российские части изматывают себя, штурмуя эти небольшие населенные пункты». Когда будет «нюрнбергский процесс» по поводу злодеяний России в Украине, рядовые военачальники скажут, что несут ответственность за взятие этих маловажных участков, потому что если бы не они, было бы еще хуже...