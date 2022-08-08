Осенью Госдума РФ рассмотрит возможность упрощения визового режима и получения российского гражданства проживающим в странах Балтии русским, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин пообещал проживающим в Балтии русским упрощенное получение гражданства РФ
Володин пообещал проживающим в Балтии русским упрощенное получение гражданства РФ
«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии», – сказал в понедельник Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире программы российского государственного телеканала.
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