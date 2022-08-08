Володин пообещал проживающим в Балтии русским упрощенное получение гражданства РФ

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии», – сказал в понедельник Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире программы российского государственного телеканала.