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Володин пообещал проживающим в Балтии русским упрощенное получение гражданства РФ

Interfax/BNS
Володин пообещал проживающим в Балтии русским упрощенное получение гражданства РФ
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Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин. Фото: Maxim Shemetov

Осенью Госдума РФ рассмотрит возможность упрощения визового режима и получения российского гражданства проживающим в странах Балтии русским, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии», – сказал в понедельник Володин в ответ на соответствующее предложение в эфире программы российского государственного телеканала.

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