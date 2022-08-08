Проживающий в деревне Вызупере руководитель спортцентра волости Хальяла Аво Сейдельберг рассказал, как 3 августа он наслаждался солнечным днем и вдруг заметил на траве светлое пятно. Сначала он прошел мимо него, а позже обнаружил, что светлое пятно по-прежнему находится на том же месте.
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Видео ⟩ В Эстонии найдена редкая летучая мышь-альбинос
В Эстонии найдена редкая летучая мышь-альбинос
«Я присмотрелся и сначала подумал, что это какая-то птица, потому что крылья были расправлены. При более близком рассмотрении я увидел, что словно летучая мышь, но совершенно белая», – вспоминает Аво Сейдельберг.
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