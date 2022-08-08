Фото ⟩ Пьяный водитель сам себе вызвал полицию, его нетрезвая жена тоже села за руль и попалась

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск, мужчина сам позвонил в Центр тревоги и сообщил о происшествии. Прибывший на место полицейский патруль установил, что попавший в ДТП водитель не пострадал, но алкометр показал, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пока сотрудники полиции занимались съехавшим в кювет водителем, мимо места происшествия проехал автомобиль Opel, который остановился на обочине в непосредственной близости от сотрудников полиции. Поскольку женщина за рулем вызывала подозрения, полицейские проверили и ее. Выяснилось, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам присутствовавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, это была жена съехавшего в кювет водителя, она отправилась его искать. По словам Рагне Кейск, мужчина и женщина знакомы, но в каких именно они отношениях, полиция не уточнила. Женщину отправили в вытрезвитель, мужчина с помощью близких был доставлен домой. Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

С участием пьяных людей в Вильяндимаа несколькими часами ранее произошло еще одно ДТП: в волости Мульги вылетел с дороги и перевернулся набок автомобиль BMW X5, в котором находились три пьяных человека.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия, в госпитализации они не нуждались. Кто точно был за рулем BMW, по словам Рагне Кейск, пока еще не установлено.