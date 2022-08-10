На грани ⟩ Украинские предприятия выживают благодаря нечеловеческой мобилизации всех ресурсов страны

Тем временем экономические события в Украине разворачиваются быстрее, чем может показаться на первый взгляд. Пока этот материал готовился к печати, украинская компания «Нафтогаз» объявила дефолт по еврооблигациям. На данный момент это кажется технической проблемой, но симптом неприятный. Многие экономические эксперты едины во мнении: тяжелые времена еще не настали.

Украинские фермеры: играем в русскую рулетку!

Виталий Лупинос. Фото: личный архив

Запорожский фермер Виталий Лупинос и его хозяйство работают на рынке зерна около 10 лет и сейчас оказались буквально между двух огней. От пшеничных полей до вражеских позиций расстояние около 10 километров. Снаряд «Града», например, летит в среднем на 19. Вместе с «Градами» на фермерские поля выпадают осадки в виде ракет систем «Смерч» и «Ураган», а также артиллерийские снаряды всевозможных калибров и модификаций. Урожай отменный, шутит фермер, хотя это смех сквозь слезы. Каждый день люди выходят в поле, как в последний бой. Уже пятый месяц подряд и практически без выходных они работают в касках и бронежилетах, иногда в сорокаградусную жару.

– Как ваше хозяйство продолжает работать в такой близости от линии фронта?