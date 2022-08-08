Российского танкиста, выстрелившего в жилой дом в Украине, приговорили к десяти годам

Деснянский районный суд Чернигова признал Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Процесс над Куликовым начался в Чернигове 24 июня. На первом судебном заседании по существу он признал свою вину. 4 августа прокурор попросил суд приговорить россиянина к 10,5 годам колонии.

По версии обвинения, 26 февраля 31-летний Куликов по приказу своего командира выстрелил из танка Т-72Б в многоэтажный жилой дом на окраине Чернигова. В результате выстрела были разрушены квартиры, но обошлось без человеческих жертв. В тот же день Куликова взяли в плен украинские военные.

Как утверждал Куликов, командир по фамилии Щеткин сказал ему, что в одной из квартир многоэтажного дома находится ручной противотанковый гранатомет (РПГ), после чего он развернул башню танка и выстрелил. Куликов в суде подтвердил, что понимал, что стреляет в жилой дом.

"Все делалось быстро, на автоматизме. Как бы при страхе. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так вот я произвел выстрел", - цитировало танкиста издание "Ґрати".

Также Куликов заявил, что раскаивается, и извинился перед потерпевшими владельцами квартир и жителями Украины.