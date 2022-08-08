Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 августа: Кая Каллас и нарвский танк, COVID возвращается и конкурс красоты «Миссис Эстония»
Сегодня в выпуске:
- Нарвский танк будет перенесен с постамента - такое решение приняли местные власти. Нарву сегодня посетила и премьер-министр Кая Каллас.
- В Украине обстреляна территория крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.
- Новая волна КОВИД все ближе, больницы готовят специальные места для пациентов
- В Таллинне состоялся конкурс красоты "Миссис Эстония 2022". Кому досталась высшая награда?
- В Италии бум производства мороженого, продукты в Финляндии дешевле чем в Эстонии, в Бразилии растет популярность особых сортов кофе
- Пока Европа задыхается от зноя, в Южной Африке можно покататься на горных лыжах и сноуборде
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 августа.