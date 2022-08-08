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«Новости в 7» за 8 августа: Кая Каллас и нарвский танк, COVID возвращается и конкурс красоты «Миссис Эстония»

Kanal 7
«Новости в 7» за 8 августа: Кая Каллас и нарвский танк, COVID возвращается и конкурс красоты «Миссис Эстония»
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Нарвский танк будет перенесен с постамента - такое решение приняли местные власти. Нарву сегодня посетила и премьер-министр Кая Каллас.

- В Украине обстреляна территория крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

- Новая волна КОВИД все ближе, больницы готовят специальные места для пациентов

- В Таллинне состоялся конкурс красоты "Миссис Эстония 2022". Кому досталась высшая награда?

- В Италии бум производства мороженого, продукты в Финляндии дешевле чем в Эстонии, в Бразилии растет популярность особых сортов кофе

- Пока Европа задыхается от зноя, в Южной Африке можно покататься на горных лыжах и сноуборде

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 августа.

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