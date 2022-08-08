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Шокирующие подробности ⟩ Мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме, заранее выбрал себе гроб

Катрин Луст
, Главный редактор Elu24
Мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме, заранее выбрал себе гроб
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В результаты взрыва газа в Тарту пострадали девять человек, один из которых умер.
В результаты взрыва газа в Тарту пострадали девять человек, один из которых умер. Фото: Kristjan Teedema

Год назад мужчина, организовавший взрыв газа в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту, за неделю до инцидента выбрал себе гроб, который нужно было обтянуть особой тканью.

«Он пришел к нам в бюро ровно за неделю до этого и сказал, что хочет уйти на тот свет именно в таком гробу!» – рассказала Elu24 директор тартуского похоронного бюро KA&M Айле.

Ровно год назад в многоквартирном доме на улице Яама в Тарту произошел взрыв газа. Всего пострадали девять человек. Мужчина, в квартире которого произошел взрыв, скончался на месте, в связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело.

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