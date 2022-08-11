«Боевые буряты Путина» - как мертвый миф пропаганды

- Это психологические травмы. Они естественны. Когда ваш язык задвигался, как и ваша культура с государственностью, естественно, что вы, как народ и страна, хотите это отстоять. Поэтому и есть перекосы. И к этому нужно относиться с пониманием. И российским оппозиционерам это нужно понимать, несмотря на их имперское мышление. Мне коллега из Украины, которая работает гостевым продюсером на одном из ключевых украинских каналов, рассказала, как к ней в эфир пришел один известный российский оппозиционер. Не буду называть его имя. Он сказал ей, что в Крыму действительно была языковая проблема, нужно было просто ввести черноморский суржик (суржик — языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским, распространенное на части территории Украины – прим.ред.). Поскольку задача коллеги была вывести человека в эфир, она не могла ему возразить. Дело было в прошлом году. Она до сих пор это вспоминает. Такие вещи тоже нужно учитывать.



От российских либералов в 2018 году, когда с подачи Путина был принят закон о добровольном изучении родных языков, родные языки стали факультативными, мы слышали: а что такого? Зачем русскому в Бурятии изучать бурятский? Это умные люди говорили. Они очень удивлялись встречному вопросу: А зачем буряту в Бурятии изучать русский язык? Так мы дойдем до много чего неуважительного по отношению друг к другу.