После новостей о зверствах и мародерстве на оккупированной территории Украины в СМИ появилось множество свидетельств, что в этом замешаны граждане России, призванные из Бурятии – автономной республики, расположенной вдоль правого берега озера Байкал до границы с Монголией. Журналист и правозащитница Александра Гармажапова утверждает, что бурят кинули в мясорубку войны, потому что их не жалко, они не «ценный генофонд» России и на них легко свалить вину за преступления. Усилиями Гармажаповой и ее единомышленников вне России была создана организация, успешно помогающая землякам осознать свою самостоятельность, гражданские права и действовать против войны Путина с Украиной.
«Боевые буряты Путина» - как мертвый миф пропаганды
– Саша, какие настроения сегодня царят в Бурятии? Как местное население относится к войне?
– Бурятов меньше миллиона, а на войне уже погиб 281 бурят. Люди понимают, что война не за тысячи километров. Трупы здесь. Очень много людей лично, или через одного, знают тех, кто погиб.
В первые 20 дней войны были самые большие потери среди бурят. Пропагандист Артем Шейнин в эфире «Первого канала» в марте прямо обратился к бурятам на бурятском языке: «Работайте, братья». В марте он отдельно произнес эту фразу на бурятском языке, обращаясь к бурятам. Это стало элементом пропаганды. А мы выступаем против войны. Нашей задачей стало противодействие пропаганде. Лично я как бурятка не считаю себя боевым бурятом Путина. Мне хочется заявить, что далеко не все буряты поддерживают Путина и войну.
- «Боевые буряты Путина» - это лишь элемент пропаганды?
- Я думаю, что с самого начала, когда появились бурятские танкисты, которых выдавали за донецких ополченцев, это была накладка. Изначально такого замысла не было. А потом уже, когда буряты запомнились, это использовали. Тема была подхвачена. Я потом нашла девушку, которая снималась в том видео про «боевых бурят Путина». Она живет в Германии. Она произносила в ролике фразу про любовь к президенту Путину. И она мне призналась, что ей заплатили за это. Немножечко такая проституция получается. За деньги призналась в любви. Сейчас ей стыдно, но она объясняла, что тогда ей было 16 лет, и она вообще не разбиралась в политике. Вышло, что вышло. А ярлык у бурятов остался. При полномасштабном вторжении бурят кинули, потому что их не жалко. Не ценный генофонд.
Люди хотят понимать, за что они воюют. Сначала Россия говорила про денацификацию. С учетом нацизма и ксенофобии внутри России это был, что называется, выстрел в молоко. Цель – «русский мир»? Но за русский мир воюют неонацисты. Например, Алексей Мильчуков по кличке «Фриц». Человек, который мне на Международном русском консервативном форуме доказывал, что Гитлер – нормальный человек. А чеченские власти говорят, что воюют в Украине за величие Аллаха. Буряты-буддисты, величие Аллаха, «русский мир»… Все это противоречит друг другу. Плюсом в качестве символа войны – украинская бабушка с советским красным флагом. И вопрос у людей остается – за что мы воюем?
– На юге России, в Ростове-на-Дону, отношение примерно такое же. Люди говорят прямо: увидим Z на машине – сожжем. В этой части страны тоже не «зигуют». Правда, по другим причинам – все рядом, у каждого второго родня в Мариуполе.
– Когда обычный человек в России говорит, что он поддерживает «спецоперацию», «Путин – красавчик» и т. д., я спрашиваю: почему ты еще не среди добровольцев на фронте? На это уже совсем другая реакция. Люди очень любят фильмы ужасов, но совсем не хотят быть их героями.
Еще момент, который стал напрягать даже самых аполитичных людей в Бурятии – почему не отправляют на войну москвичей? В общественном транспорте у нас висят объявления о призыве на войну. Крупным шрифтом пишут: стране нужны герои. Люди спрашивают – а в Москве нет героев? Люди не понимают, почему должны погибать они, а не сытая Москва. В случае гибели военнослужащего в Москве сумма выплат составляет 3 миллиона рублей. А в Бурятии – миллион. Это напрягает простых людей.
– Подарила ли война Путина с Украиной рост национального самосознания нацменьшинствам?
– Да. Рост национального самосознания всем национальным республикам. И украинцы, и казахи, и оставшиеся в России буряты, и башкиры – все были в СССР. Все знали, что главный язык – русский. И сейчас люди ассоциируют себя с украинцами – с теми, кого угнетают. Когда в России запретили говорить «нет войне» по-русски, люди стали говорить «нет войне» на своих родных языках.
Тот же журналист Ренат Давлетгильдеев, который вырос в Петербурге, стал говорить, что, если раньше за границей спрашивали, ты кто, он отвечал, что он русский, то после начала войны он стал говорить, что он татарин.
У меня состоялся эфир на украинском ТВ, где я рассказывала о бурятах. В конце ведущий говорит, почему так важен сейчас украинский язык, почему они за него борются. Язык – это фундамент нации. Благодарят меня. Я им отвечаю: «Щиро дякую за важливый диалог! До побачення!» Они очень удивляются и спрашивают, как будет «спасибо» на бурятском. Когда встречаются носители национальных языков, уничтоженных империей, они рады, что собеседник знает хотя бы несколько слов на их языке.
– Каковы успехи вашего фонда «Свободная Бурятия»? Огласка отказа бурятов выполнять преступные приказы и их возвращение домой?
– Это главный успех. 150 человек вернулись домой. Когда к нам обращались первые контрактники, они очень боялись. Трудно быть первыми. Но сейчас уже матери военнослужащих записывают видеообращения. Мать солдата Ильи Каменского рассказала, с какими сложностями сталкивается ее сын, который никак не может расторгнуть военный контракт. За ней потянулись родственники других солдат. Они написали открытое письмо в Совет Федерации, Минобороны, Военную прокуратуру. Таких потенциальных отказников десятки, а может быть, уже сотни. Журналисты независимых изданий начали фиксировать схожие настроения в других регионах РФ. Я считаю, что это очень эффективное антивоенное действие. Не будет воюющих – не будет и войны.
Наш фонд выступает против войны. Против того, чтобы гибли люди с обеих сторон. В 2015 году под видом донецких ополченцев Путин стал отправлять на Донбасс, помимо псковских десантников, бурятских танкистов. Псковские десантники могут выглядеть как донецкие шахтеры, а бурятские танкисты нет. С того момента и появился мем «боевые буряты Путина». Сначала их называли «донбасскими индейцами». Кремль снимал со своим движением «Сеть» видео «боевые буряты Путина обращаются к перепуганному народу Украины». С этого момента на нас повесили этот ярлык. И когда началось полномасштабное вторжение в Украину, первыми в пекло войны опять кинули бурят. У украинцев пазл сложился. Они опять увидели бурят.
– Я знаю, что в вашем фонде принимают участие буряты, живущие в разных странах мира. Что они делают?
– Они также хотели выступить против войны. Мы решили записать видео. Вскоре после начала войны было лживое обращение «боевых бурят Путина к перепуганному украинскому народу». Мы решили сделать обращение «Буряты против войны». Собралось 19 человек из Казахстана, Чехии, Финляндии, США, Великобритании других стран.
Мы были готовы к ненависти в свой адрес, но нам стали массово писать другое: «Наконец-то хоть кто-то сказал! Я думал, что я здесь такой один». И мы по реакции поняли, что в Бурятии много людей против войны, но они из-за военной цензуры не слышат друг друга, поэтому у них есть ощущение полного одиночества.
Видео нам помогали распространять Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза (оба отправлены в СИЗО по обвинению в фейках об армии – прим. ред.), Дмитрий Гудков (покинул РФ, живет в Болгарии – прим. ред.), Павел Ходорковский (сын Михаила Ходорковского – прим. ред.) и другие. Суммарно наш ролик посмотрели около миллиона человек.
И после буряты из разных стран сказали, что хотят сниматься в таком же видео. Стало понятно, что нужно продолжать. Ребята ходили в своих странах на антивоенные митинги с плакатами «буряты против войны». К ним подходили и спрашивали, из какой они организации. После этого к нам стали обращаться родственники военнослужащих и сами контрактники – спрашивают, как расторгнуть военные контракты.
– Правозащитная работа пошла сама по себе?
– Именно так. Мы связались с Алексеем Топаловым из организации «Школа призывника». Стали у него консультироваться, как можно расторгнуть контракт, возможно ли это, находясь на территории Украины.
Развернуться, помахать ручкой и сказать, что мы хотели просто снять ролик, а дальше сами, было уже довольно безответственно. Тогда в начале апреля мы преобразовались в фонд. Основные направления: аналитика с фиксацией потерь военнослужащих из Бурятии в Украине.
Смотрим погибших по открытым источникам. 281 – это много. И мы смотрим отдельно количество погибших этнических бурят из Забайкалья, Иркутской области, Бурятии.
Еще мы начали развенчивать фейки. Очень много писали о бурятах, что они чуть ли не основная сила российской армии в Украине. Мы всегда обращали внимание, что буряты составляют 0,3 процента от населения России. Как тогда на войне могут быть сплошь буряты? Видимо, это такой собирательный образ. В Украине бурятами называют теперь всех с минимальными восточными чертами – башкир, татар, калмыков, алтайцев.
Была история, когда украинский блогер Анатолий Анатольевич снял видео, посвященное бурятскому военнослужащему Зорикто Жигжитову. И он показал образ дикарей бурят, которые убивают украинцев. На самом деле, он просто взял списки российских военнослужащих за 2018 год. Список утек в сеть. Блогер рассказал, что Жигжитов был в Буче, совершал те зверства. Нам же удалось доказать, что Жигжитов уволился из рядов ВС РФ в 2019 году. И потом мы организовали совместный эфир с Анатолием Анатольевичем. Он согласился. В эфире он был вынужден признать, что он ошибался. Мы понимали, почему был использован Зорикто Жигжитов. У него очень выраженная бурятская внешность. У него есть шрам на лице. У него было фото с открытым верхом в интернете. Идеально ложился в образ страшного бурята.
Ну и второй наш успех – это кампания по денацификации России.
– Это как?
– Мы просто взяли слово, которое использует Кремль про Украину. Мы считаем, что Россия не имела никакого морального права кого-либо денацифицировать и бороться с нацистами и бандеровцами, имея ровно такие же проблемы внутри самой страны.
– И при этом вы хотите сделать это с Россией? Это такой черный юмор?
- Безусловно, мы говорим про абсурд. Наша общественная кампания – антифашистская. Мы призывали ставить хештэги, чтобы показать ущербность того, что использует Кремль в своей пропаганде. Мы пытаемся повернуть абсурд «денацификации» против самой России. Наша кампания – антифашистская. У меня много лет был закрытый «Инстаграм». Я его открыла для этой кампании и спросила подписчиков, сталкивались ли они в России с расизмом и ксенофобией, то есть с тем, что стало основанием для нападения на Украину.
В ответ пошел вал откликов, сначала больше 2000, дальше я уже не считала. Очень многие начали говорить. И это были не бытовые жалобы типа «меня обозвали в транспорте чуркой». Это были истории жизни, пересказы биографий. Было очень много писем от карелов, удмуртов, чувашей, народа Коми, от русских немцев, евреев. Все говорили примерно об одном – о своих языках.
Когда я получила очень много сообщений от удмуртов, я недоумевала: с вами-то что не так? К своему стыду, я не смогу отличить удмурта от русского внешне. Но они писали, как с детства их называли ватяками, если они говорили на родном языке. Только прочитав множество сообщений от них, я смогла понять, почему устроил самосожжение ученый Альберт Разин. Он защищал удмуртский язык. Я не понимала его шаг. Теперь я поняла.
Например, русские немцы вспоминали, как 9 мая они участвовали в школьном параде Победы, а их одноклассники закидывали камнями с криками, что у них «бабушка – фашистка». И таких историй много.
– Как в этой связи вы относитесь к тому, что с русской угрозой теперь борются отказами в визах и ВНЖ? И это началось после того, как из России начали уезжать те, кто против войны.
– В некотором смысле мы видим лицемерие Европы. И до аннексии Крыма, и после нее, Европе много говорили про коррупционеров в российской власти, скупающих все и всех. Недвижимость, яхты в ЕС. Но до поры до времени европейцев это устраивало. Когда случилось то, что случилось, стали бить по россиянам, уезжающим от войны. Стрельба из пушек по воробьям – не самый достойный выход. Такого быть не должно. Если человек разделяет европейские ценности и выступает против войны, его нужно поддержать. Это и есть попытка построить нормальную и адекватную Россию, которая будет выгодна всем.
- Так может небольшие страны просто не умеют иначе? Нет навыка спокойной работы. Есть погоня за простыми и быстрыми решениями, когда упущены десятилетия. Есть страхи самосохранения. И дальше методы похожи на все то, что мы обсудили выше про практики российской власти…
- Это психологические травмы. Они естественны. Когда ваш язык задвигался, как и ваша культура с государственностью, естественно, что вы, как народ и страна, хотите это отстоять. Поэтому и есть перекосы. И к этому нужно относиться с пониманием. И российским оппозиционерам это нужно понимать, несмотря на их имперское мышление. Мне коллега из Украины, которая работает гостевым продюсером на одном из ключевых украинских каналов, рассказала, как к ней в эфир пришел один известный российский оппозиционер. Не буду называть его имя. Он сказал ей, что в Крыму действительно была языковая проблема, нужно было просто ввести черноморский суржик (суржик — языковое образование, включающее элементы украинского языка в соединении с русским, распространенное на части территории Украины – прим.ред.). Поскольку задача коллеги была вывести человека в эфир, она не могла ему возразить. Дело было в прошлом году. Она до сих пор это вспоминает. Такие вещи тоже нужно учитывать.
От российских либералов в 2018 году, когда с подачи Путина был принят закон о добровольном изучении родных языков, родные языки стали факультативными, мы слышали: а что такого? Зачем русскому в Бурятии изучать бурятский? Это умные люди говорили. Они очень удивлялись встречному вопросу: А зачем буряту в Бурятии изучать русский язык? Так мы дойдем до много чего неуважительного по отношению друг к другу.
В Бурятии в принципе сложилась уникальная ситуация. Глава Республики – Алексей Цыденов – этнический бурят. Он вообще не владеет бурятским языком. При этом глава местного парламента Владимир Павлов – русский. И он прекрасно говорит на бурятском. Мы говорим не об этнической составляющей. Главой Бурятии может и должен быть человек, который знает регион, кто там родился и вырос, кто компетентен, кто владеет двумя языками, кто одинаково уважительно относится к русской и бурятской культуре и истории. И уже не важно, русский он, или бурят.
- Откуда ресурсы у фонда?
- Все абсолютно добровольно. Жертвую те, кто хочет. Это не про деньги история. Это история про идею.
- Просто пока еще пропаганда не получила отмашку найти деньги Сороса.
- Уже рассказывали про Сороса. Мы посмеялись, когда в кремлевских телеграм-каналах стали писать, что символом антифашистской кампании стал кулак. Он сделан в бурятском стиле. Кулак пробивается через национальные узоры.
Писали, что это доказывает нашу связь с Соросом. Почему это было смешно? Потому что эту иллюстрацию сделала художница из Праги. Изначально она из Петербурга. Ее зовут Катарина. Она очень увлекается японской культурой. Тетя ее – кореянка. Восток ей близок. Она сделала кулак в восточном стиле. Я ей рассказала, что ей за кулак, который она нарисовала бесплатно, оказывается, заплатил Сорос. Она шутя поинтересовалась, где ее проценты.
Мы видим раздражение Кремля по тому, что про нас пишут в прокремлевских изданиях. Они никак не могут найти наше слабое место. Не могут нас маргинализировать. Я уверена, что Кремль был бы просто счастлив, если бы мы сказали, что мы за распад России. И если бы мы сказали, что мы не любим русских.
- А вы так не делаете, потому что так не думаете.
- Мы так не думаем. Мы видим потенциал России в Федерации. В полноценной Федерации, а не в том, что сегодня есть. Мы не придерживаемся радикальных позиций. С рациональной точки зрения очевидно, что буряты нигде не являются большинством. В самой Бурятии буряты составляют 30% от всего населения. В Иркутской области и в Забайкалье бурят – меньшинство. А это места исторического проживания бурят. В Бурятии все настолько перемешано, все настолько русско-бурятское, что акцентировать на этом внимание не стоит. В этом смысле все нормально там.
- Вы правда считаете, что полноценная федерализация России не является путем к развалу страны?
- Это идеальный план, к чему нужно стремиться. У Че Гевары есть фраза: Будьте реалистами, требуйте невозможного (лозунг ошибочно приписывается одному из лидеров кубинской революции, он был впервые сформулирован французами Жаном Дювиньо и Мишелем Лерисем в мае 1968 года – прим.ред.)…
- Че – фанатик и беспощадный убийца. Вы же не убийцы?
- Я не убийца. Но будьте реалистами. Требуйте невозможного. Нужно требовать невозможного. Когда нам говорят, что федерация – это фантазия про Россию, мы отвечаем, что это не фантазия, а реальный путь. Ок. Мы красиво скажем, что мы за распад России, хотя мы так не думаем. Представляете, что будет на том же Северном Кавказе? Возьмите Ингушетию с Северной Осетией. Представляете, что будет с их спорами о земле? Или Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия? Вы же знаете, что во времена СССР их намеренно объединили по противоположному принципу? На самом деле должна быть Кабардино-Черкессия и Карачаево-Балкария?
- Какой смысл дальним регионам слушать Москву, если им вернут прописанные в Конституции полномочия, вернут федерализацию?
- США и ФРГ прекрасно живут в составе федеративных государств. Что здесь сложного?
- Там есть суды, в России их нет. Как договариваться?
- Я и говорю, что если мы приблизимся к нормальной федерализации, должно быть адекватное руководство, адекватные суды и все остальное. Это все взаимосвязано. Невозможно оставлять то, что есть сейчас с этой коррупцией, этими судами, неэффективной государственной системой. Нет. Федерация должна быть федерацией.
- «Свободная Бурятия» звучит как призыв к освобождению от доминирования Москвы, в нынешних российских реалиях это запросто тянет на сепаратизм, вы понимаете, что все, кто будут ассоциированы с фондом, рискуют сесть в тюрьму?
- Поэтому мы не светим тех, кто находится внутри России. При этом мы понимаем, что мы не делаем ничего противозаконного. «Свободная Бурятия» тянет на сепаратизм? А фонд «Свободная Россия» не тянет? Принцип один. Мы про имперское мышление…
- Вы пану Бастрыкину это не объясните…
- Пану Бастрыкину ничего не объяснишь, даже если будешь говорить про белую стену, что она белая. Если мы будем исходить из того, что мы должны им что то объяснять, можно не делать ничего.
- Мой вопрос о другом. Есть ли протокол безопасности для тех, кто обращается к вам за помощью?
- Если человек обращается к нам за помощью, военнослужащий, или его родственники, то он должен сам осознавать свои риски. Мы даем только юридические рекомендации. Мы просим писать нам, даем юриста, который консультирует. Это легально. Мы работаем в рамках правового поля. Пока проблем у наших клиентов не было. Надеюсь, и не будет. Я читала публикации, где сообщалось, что силовикам поручено внимательно отслеживать выступления в регионах за федерализацию России. Возникает вопрос: Российская Федерация выступает против федерализации?
- Уроборос ест свой хвост?
- Да.
- Вы не боитесь получить уголовное дело в РФ? Вы готовы к такому развитию событий?
- Сейчас все, кто хоть что-то делает для блага России, реального блага, должны быть готовы получить последствия от нынешних властей России, которые на самом деле желают России зла.
- Удобно так рассуждать, когда находишься в Праге, а не в Питере.
- И поэтому мы считаем, что те, кто находится не в России, обязаны использовать свой голос. Говорить за тех, кто не может говорить в России. Мы являемся голосом тех, кто не может говорить, находясь в Бурятии. Вот и все. Например, к нам по началу обращалось очень много бурят из Бурятии, которые хотели сниматься в наших антивоенных видео. И мы настоятельно советовали им этого не делать. Мы не людоеды. Мы исходим из принципа «не навреди».
- Вечная тема про тех, кто уехал, и кто остался. Российским политиком извне точно быть невозможно, а правозащитником можно?
- В России может политик остаться, отстаивать права и оказаться там, где оказался Илья Яшин. От нас же смысл есть. Зависит все от того, есть ли у тебя цель и вера. Просто поболтать – это одно. Наша цель – полноценная федерация в РФ. Мы верим, что это возможно даже в нынешних границах РФ. Мы считаем, что все будут только в выигрыше, если Россия признает себя полноценной федерацией. Но мы говорим, что государствообразующий русский народ с имперским мышлением должен признать себя равным всем. Равным и бурятам, и башкирам, и украинцам. Война стала возможна потому, что Россия посчитала себя выше Украины. Это ошибка.
- Очевидно, что молодые люди идут в армию не от хорошей жизни. Что это едва ли не единственный социальный лифт для нищей российской глубинки. Вы боретесь за право людей не выполнять преступные приказы, а что делать с тем, что это их единственный способ выжить?
- Значит, нужно выступать против этой власти. Власти Путина, которая за 23 года правления привела к тому, что у молодежи в глубинке нет других социальных лифтов.
- Да нет у молодежи времени на то, чтобы еще 20 лет бороться за это. Человек хочет жить сейчас.
- У нас в Бурятии есть несколько механизмов того, как человек может жить. В Бурятии работы нет, поэтому мы видим среди военнослужащих очень много ребят с хорошим образованием. Часть едет на заработки на Север России. Очень много бурят в Южной Корее. Многие в поисках лучшей доли едут в Москву и Петербург, где сталкиваются с расизмом и ксенофобией.
- А в соседний Китай не едут?
- Не слышала про поток бурят туда. А про Южную Корею знают все. Мне коллега рассказывала, как она ехала в такси в Улан-Удэ, разговаривала с парнем, у которого есть военный опыт. Не на войне. Ему звонили и спрашивали, не хочет ли он повоевать. Он ответил: “Дурак я, что ли?» Подруга спросила, чем он сейчас занимается. Он рассказал, что на два месяца вахтовым методом уезжает на север России, потом приезжает домой на пару месяцев, работать таксистом. Потом снова на север. Все это связано с низким уровнем жизни. Но, наверное, альтернативу убийству украинцев все таки можно найти. Когда начали говорить, что такое количество военнослужащих из Бурятии объясняется низким уровнем жизни, все стали говорить, что Бурятия – это такая дыра, где даже туалетом пользоваться не умеют. Расистский прием. С такой же бедностью сталкиваются спустя 23 года власти Путина жители той же Псковской области.
- Недвано в Праге прошел «Форум свободных народов России»…
- Нас туда приглашали, но мы отказались от участия. Во-первых, мы выступаем за федерацию, а не за развал России. Это ключевое. А во-вторых, мы не поддерживаем какие-либо ксенофобские, шовинистические и расистские проявления в адрес любого народа. А там шли разговоры о том, что все русские – козлы. Нам такое абсолютно не близко.
– Что вы думаете о том факте, что в той же Эстонии множество людей верит Путину и искренне считает, что русские танки принесут им благополучие? Почему они до сих пор не в России?
– Я считаю, что не надо любить родину на расстоянии. Но тут не любовь к родине, наверное, а любовь к власти. Хотя и российскую власть любить на расстоянии не нужно. Нужно поехать в нынешнюю РФ и ощутить все ее прелести. Не надо использовать блага европейцев и любить Путина.
Почему буряты?
• В 2015 Путин стал под видом донецких ополченцев отправлять на Донбасс бурятских танкистов. Тогда и появился мем «боевые буряты Путина».
• В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, первыми в пекло войны опять кинули бурят.
• Александра Гармажапова считает, что именно так сделали из бурят главное лицо этой войны со стороны России.
• Бурятам необходимо защищать свои гражданские права, с этой целью на фоне войны с Украиной и был создан фонд «Свободная Бурятия».