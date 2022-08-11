Лидера ДДТ хотят судить за пацифизм

Видимо, не смог этого понять и уфимский коллега, так как в середине июля во второй раз направил дело музыканта по уже знакомому адресу в Петербург. Хотя землякам талантливого музыканта проще – он давно не живет в Башкортостане. А на нет, как говорится, и суда нет. Однако петербургский суд тоже не так-то просто смутить. Он снова решил неудобный для себя вопрос буквально в три дня, будто с издевкой перебросив дело опять в Уфу. На этот раз в суде пояснили, что новый протокол не соответствует некоторым правилам судопроизводства: например, сам Шевчук при его составлении отсутствовал, его права ему не разъяснялись, а на нет…, и далее по тексту.