Лидер известной группы ДДТ Юрий Шевчук с момента начала войны в Украине подвергается гонениям российских властей. Его концерты запрещают, его самого пытаются обвинить в дискредитации вооруженных сил за пацифистские высказывания. Но возможно, репрессивная машина дает сбои. Суды отфутболивали дело Шевчука вот уже несколько месяцев, явно не желая его рассматривать.
Лидера ДДТ хотят судить за пацифизм
Волшебное слово
18 мая на концерте в родной для Юрия Шевчука Уфе он обратился со сцены к зрителям: «Сейчас убивают людей на Украине – зачем? Наши пацаны там гибнут – зачем? Какие цели? Какие цели опять? Опять гибнет молодость. Молодость России и Украины. Ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего Цезаря, да? Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».
Его слова заметила не только восторженная публика. Позже Шевчук рассказывал, что сразу после концерта его окружили люди в штатском и омоновцы, которых он принял за фанатов. «Мы не по этому вопросу», – смущенно ответили силовики и казенными голосами зачитали постановление о нарушении закона.
Через неделю Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первое дело об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука. Музыкант живет в городе на Неве, а рассмотрение таких дел обычно проходит по месту жительства. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, комментируя новое дело, сразу сказали, что в нем есть интрига: судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям, то есть в Советский районный суд Уфы. Последнее и было сделано уже через четыре дня.
Петербургский судья не смог понять, в чем, собственно, состоит правонарушение: о каких публичных призывах к воспрепятствованию работы Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан идет речь.
Видимо, не смог этого понять и уфимский коллега, так как в середине июля во второй раз направил дело музыканта по уже знакомому адресу в Петербург. Хотя землякам талантливого музыканта проще – он давно не живет в Башкортостане. А на нет, как говорится, и суда нет. Однако петербургский суд тоже не так-то просто смутить. Он снова решил неудобный для себя вопрос буквально в три дня, будто с издевкой перебросив дело опять в Уфу. На этот раз в суде пояснили, что новый протокол не соответствует некоторым правилам судопроизводства: например, сам Шевчук при его составлении отсутствовал, его права ему не разъяснялись, а на нет…, и далее по тексту.
Снова-здорово
25 июля уфимский суд опять получил уже порядком потрепанное дело, и, поломав голову пару дней, остановился на том, что назначил рассмотрение на 5 августа. После этого заседание было перенесено на 16 августа.
Адвокат Шевчука Александр Передрук пояснил, что до этого, по идее, запутать движение дела может сам потенциальный ответчик. Шевчук по закону не лишен права ходатайствовать в суд Уфы о направлении дела для рассмотрения в суд по месту жительства, то есть вновь в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.
Хотя сами представители Фемиды в Петербурге, похоже, уверены, что дела они больше не увидят. Его очередную отправку в Уфу они сопроводили цитатой из самого Шевчука: «До свидания, друг, и прощай! Это все...»
Пока бумаги с обвинениями музыканта все же терпеливо преодолевают расстояния по две тысячи километров в одну сторону, поклонники ДДТ запустили в интернете петицию с требованием не «отменять» Шевчука, а отменить политические репрессии против музыкантов. Ее подписали уже более 50 тысяч человек.
Концерты группы отменяются регулярно, начиная с этой весны. В апреле концерт не состоялся в Тюмени из-за отказа Шевчука выступать на фоне группы Z. В июне выступление в столице не разрешила уже мэрия Москвы. Позже концерты коллектива, фронтмен которого еще сорок лет назад пел «Не стреляй!», не состоялись в Оренбурге и Воронеже.
Сам Шевчук просто не обращает внимания на все эти телодвижения. Лидер ДДТ сказал Rus.Postimees, что группа в нынешних условиях плотно занята работой над новыми песнями. «Сейчас просто нет времени [оценивать поведение судей]. Идет запись, короче, концерты закрыли – пишем альбомы! Добра и Мира!» – сказал Юрий Шевчук.
Возможные варианты
Музыкальный критик Артемий Троицкий убежден, что Шевчук поставил российские власти в очень неловкое положение. «Некоторым во власти хочется его построже наказать, в идеале – посадить или вытолкнуть за границу, – говорит Троицкий. – А с другой стороны, при всей тупости людей в аппарате президента России они понимают, что Юрий Шевчук обладает в в стране несомненным моральным авторитетом». Причем популярен музыкант во всех слоях общества, в том числе и среди верного путинского электората.
Троицкий прогнозирует, что на первых порах суд ограничится в отношении лидера ДДТ штрафом. «Но гораздо интереснее, как дальше себя поведет сам Шевчук. Уверен, что он не пойдет на попятную. Не станет он просить прощения у Путина за его жопу. Я бы на его месте выехал за границу и приступил к полноценной гастрольной жизни. Но он человек героический и не всегда прагматичный, поэтому можно ожидать иной линии развития событий», – заключает Троицкий.
Черный список
В России среди музыкальных промоутеров распространяется список исполнителей, нежелательных и неугодных власти. Помимо ДДТ, это:
• рэп-исполнители «Нойз МС»,
• «Оксимирон»,
• группа «Машина времени»,
• «Аквариум»,
• «Би-2»,
• еще около двадцати коллективов.