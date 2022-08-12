Хочешь сохранить природу  – бери в самолет меньше багажа!

Арунас Скуя. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

– За прошедшие годы авиакомпания Finnair заработала репутацию эксперта по азиатским рейсам. Как дела в Азии сейчас?

– Пандемия и война оставили сильный след. Сейчас воздушное пространство Украины и России закрыто и время полета значительно удлинилось. И все же Finnair выполняет ежедневные рейсы в Японию.

– Вы успели неплохо полетать над Россией. Теперь вам предстоит пролетать над Северным полюсом. Мы используем как южный, так и северный маршруты. Обычно туда мы летим через юг, а обратно – иногда через Северный полюс.

– Finnair стала первой европейской авиакомпанией, начавшей прямые рейсы в Токио. Сейчас мы снова, как и тридцать лет назад, вручаем нашим пассажирам сертификаты о том, что они пролетели над Северным полюсом.

– Помимо стандартного и бизнес-класса, у вас есть и третий туристический класс.

– Да, мы начали предлагать новый бизнес-класс и совершенно новый премиумэконом-класс.

– Спинки кресел бизнес-класса больше не опускаются?

Мы хотим дать пассажирам как можно больше пространства. Мы убрали механизм опускания спинки кресел, сиденье этого инновационного кресла стало легче, добавилось комфорта, теперь это самое просторное кресло бизнес-класса.

Мебель, называемая гнездом, обеспечивает уединение, пассажиры не видят друг друга. Расстановка на борту 1:2:1, в среднем ряду два места, которые можно разделить, если вы путешествуете в одиночку, или объединить, если пожелаете. Для сна предоставляются матрас и подушки.