Авиацию терзали одна неудача за другой: пандемия, российская агрессия в Украине, хаос в аэропортах, скачки цен на билеты. В то же время люди хотят летать. Авиакомпании ищут эффективный способ справиться с ситуацией. Как работает Finnair и каким они видят будущее авиации, рассказал глава Finnair в Центральной и Восточной Европе Арунас Скуя.
Хочешь сохранить природу – бери в самолет меньше багажа!
– За прошедшие годы авиакомпания Finnair заработала репутацию эксперта по азиатским рейсам. Как дела в Азии сейчас?
– Пандемия и война оставили сильный след. Сейчас воздушное пространство Украины и России закрыто и время полета значительно удлинилось. И все же Finnair выполняет ежедневные рейсы в Японию.
– Вы успели неплохо полетать над Россией. Теперь вам предстоит пролетать над Северным полюсом. Мы используем как южный, так и северный маршруты. Обычно туда мы летим через юг, а обратно – иногда через Северный полюс.
– Finnair стала первой европейской авиакомпанией, начавшей прямые рейсы в Токио. Сейчас мы снова, как и тридцать лет назад, вручаем нашим пассажирам сертификаты о том, что они пролетели над Северным полюсом.
– Помимо стандартного и бизнес-класса, у вас есть и третий туристический класс.
– Да, мы начали предлагать новый бизнес-класс и совершенно новый премиумэконом-класс.
– Спинки кресел бизнес-класса больше не опускаются?
Мы хотим дать пассажирам как можно больше пространства. Мы убрали механизм опускания спинки кресел, сиденье этого инновационного кресла стало легче, добавилось комфорта, теперь это самое просторное кресло бизнес-класса.
Мебель, называемая гнездом, обеспечивает уединение, пассажиры не видят друг друга. Расстановка на борту 1:2:1, в среднем ряду два места, которые можно разделить, если вы путешествуете в одиночку, или объединить, если пожелаете. Для сна предоставляются матрас и подушки.
– Сейчас популярно обвинять полеты, выделяя проблему выбросов углекислого газа. Какие решения мы видим в сфере защиты окружающей среды?
– Авиация, безусловно, не входит в число крупнейших загрязнителей. И полеты необходимы экономике.
– Что вы думаете об электрических самолетах и возобновляемом авиационном топливе?
– Электросамолеты могут преодолевать только короткие расстояния. Электрическую авиацию мы увидим лет через десять.
Одним из вариантов является реактивное топливо из возобновляемых источников, а также полеты частично на возобновляемом реактивном топливе и частично на обычном.
– А на чем еще можно сэкономить?
– Во-первых, мы летаем на более легких самолетах и не предоставляем возможности торговать на борту. Новая посуда Iittala на 20 процентов легче, чем раньше.
– Что может сделать пассажир, чтобы полеты не стали невыносимо дорогими?
Чем больше груза и людей в самолете, тем он тяжелее и тем больше топлива расходует. Собираясь в полет, задумайтесь: обязательно ли брать с собой все, что упаковано в чемодан? В 2019 году мы подсчитали, что если бы каждый пассажир взял на один килограмм багажа меньше, мы на сэкономленном топливе могли бы совершить 20 полетов из Токио в Хельсинки.
Кроме того, ценообразование в авиаотрасли очень сложное, и билет до одного и того же направления можно купить за 20 евро или 1000 евро.