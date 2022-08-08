Фото ⟩ Такси на скорости 110 км/ч сбило лося

В субботу, 6 августа, в 22:34 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лясна в волости Кадрина произошло ДТП с участием автомобиля и лося. На место происшествия выехали спасатели из Локса и спасатели-добровольцы из Колга, всего восемь человек.

«В такси не было клиентов, только водитель. Он только что высадил клиентов и возвращался с пустой машиной. Ехал со скоростью 110 километров в час. Лось с зеленой зоны, которая находится между полосами, перепрыгнул через ограждение и оказался прямо перед ним», – рассказал старший спасательной команды Локса Райн Гусев.

Попавшим в аварию автомобилем оказалась Škoda Octavia. Видимость была ограничена тем, что в районе Лясна между полосами на шоссе есть перелесок, высотой около 500 метров.

«Таксист ничего не понял. Потом он вышел из машины и увидел, что произошло», – вспоминает Гусев.

В результате столкновения такси врезалось в дорожное ограждение, но через крышу лось не перелетел. «Вся дорога была полна лосиных внутренностей и крови», – сказал Гусев.