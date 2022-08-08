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Профессиональные объединения требуют рассекретить состав комиcсии по памятникам

rus.postimees.ee
Профессиональные объединения требуют рассекретить состав комиcсии по памятникам
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Советский памятник в Эмари.
Советский памятник в Эмари. Фото: Teele Toova

Союз архитекторов, Объединение скульпторов, Союз художников и другие профессиональные организации направили правительству обращение, в котором потребовали обнародования состава созданной при Госканцелярии рабочей группы по работе с советскими памятниками, а также ее протоколов и решений, передает rus.err.ee.

«Все решения и обсуждения, касающиеся общественного пространства, были публичными в Эстонской Республике и должны оставаться таковыми», – говорится в обращении к правительству.

Прозрачность работы комиссии, привлечение к работе сообществ и широкой общественности, по мнению профессиональных объединений, придаст решениям дополнительную силу и легитимность.

Профессиональные организации отмечают, что учреждения государственного сектора Эстонии должны следовать принципам демократического и прозрачного общества. Объединения просят обнародовать состав, протоколы и решения рабочей группы и готовы со своей стороны назначить членов рабочей группы, готовых нести ответственность за свои решения.

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