Профессиональные объединения требуют рассекретить состав комиcсии по памятникам

Союз архитекторов, Объединение скульпторов, Союз художников и другие профессиональные организации направили правительству обращение, в котором потребовали обнародования состава созданной при Госканцелярии рабочей группы по работе с советскими памятниками, а также ее протоколов и решений, передает rus.err.ee.