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Министр Петерсон: при таком росте цен пора поднимать зарплаты

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Министр Петерсон: при таком росте цен пора поднимать зарплаты
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  • Необходим разумный компромисс по специалистам из России
  • Через три месяца больницы окажутся у критической черты
  • 300 рабочих мест на железной дороге удастся сохранить

Какова ситуация с зарплатами? Как отреагирует рынок труда на недавние политические решения в отношении специалистов из России и Республики Беларусь? Готов ли план противостояния следующей вспышке ковида? Вернутся ли ограничительные меры в Эстонию уже этой осенью?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр труда и здоровья Пеэп Петерсон.

Выдержки из беседы:

– Как скажется на рынке труда отказ от продления виз и разрешений на работу в Эстонии специалистам из России и Белоруссии?

– Такого решения пока нет. Данным вопросом занимается министр внутренних дел: это в его компетенции. В конечном итоге он выйдет со своими предложениями в правительство. Мы, со своей стороны, соберем своих партнеров, – работодателей и профсоюзы – чтобы узнать их позицию в данном вопросе. Думаю, что один Урмас Рейнсалу не может решать такие вопросы.

Необходимо учитывать нужды бизнеса. Важно понимать, как выживать в такой ситуации, а не играть политическими лозунгами.

Разумеется, вопрос безопасности – это важный аспект всей этой проблемы, но нужно отдавать отчет себе в том, что те люди, которые живут и работают в Эстонии, не против нас, а вместе с нами. Нужно найти разумный компромисс, чтобы большинство из этих специалистов смогли остаться здесь.

– Когда состоится ближайшая встреча министра с работодателями, где может быть затронут вопрос отказа российским специалистам в праве на работу?

– Я пришел к вам в студию со встречи с работодателями, но сейчас мы в основном говорили о ковиде. Работодатели могут очень быстро отреагировать и донести до нас информацию, тем более что на следующей неделе у нас будет очередной раунд трехсторонних переговоров. Четкая позиция работодателей по этому вопросу очень помогла бы в принятии правительством соответствующего решения.

– Согласны ли вы с мнением некоторых юристов по трудовому праву, что это беспрецедентное давление на рынок труда?

– Возможно. Пока я воздержусь от оценок, прежде всего должно быть принято окончательное решение.

– Могут ли специалисты с неэстонскими шенгенскими визами (Эстония им такие визы уже не выдает), полученными в других странах, еще на что-то надеяться?

– Мы должны проанализировать два момента. Понять, опасны ли эти люди, которые работают в Эстонии. Полагаю, что они не представляли и не представляют опасности для Эстонии. Это означает, что работодатели должны четко аргументировать, почему они нуждаются в этих специалистах. В таком случае эти люди должны здесь остаться. Это моя позиция как министра труда.

– Как решать проблему острой нехватки специалистов? Как разруливать проблему аэропортов и дефицита обученных кадров, которые не хотят возвращаться на прежние зарплаты?

– Уволенные из аэропортов и ресторанов сотрудники не хотят просто так возвращаться с новых рабочих мест. Единственное, что тут поможет – предлагать им более высокие зарплаты. Но, извините, клиентам придется за это платить. Тут выбора нет.

Нужно понимать, что при нынешнем росте цен необходимо пересматривать уровень зарплат.

На будущее надо иметь в виду, что, например, в Норвегии и Германии есть специальные пособия, которые позволяют сохранить работников на предприятии, когда потребности в них нет. Скажем, во время кризиса.

У нас тоже были похожие ситуации. В VKG в период падения цен на нефть сократили работников, а потом понадобилось нанимать их обратно. Повезло, что всё произошло очень быстро – эти люди еще были свободны.

В следующий раз похожая ситуация произошла на электростанциях, где не было работы в течение четырех месяцев и по экономическим причинам нужно было сокращать работников. Однако в тот раз было решено, что необходимо оставить на производстве хотя бы 750 работников. Практика показала, что нужно было сохранить еще больше рабочих мест.

Затем были сокращения в ресторанах, гостиницах и в аэропорту. Работников тогда уволили и теперь их не удается заполучить обратно.

Аналогичная ситуация назревает на железной дороге. Возникновение подобных дыр в рабочем процессе стало хроническим. Это означает, что нужно сохранять такие рабочие места с помощью Кассы страхования от безработицы, отдельно собирая на это взносы.

– Предлагаете повышать налоги?

– Мы просчитываем сейчас разные варианты. К 19 августа будем точнее знать, что можно предпринять, чтобы обеспечить такие пособия. Очевидно, что в случае возникновения хороших дополнительных услуг и работодатели, и работники будут готовы за это платить. Так на рынке труда всем будет спокойнее.

– Позволят ли такие пособия сохранить работников на железной дороге, которой, по словам лидера отраслевого профсоюза Олега Чубарова, предстоит в скором времени сократить порядка 300 человек?

– Думаю, что эти рабочие места удастся сохранить. Не только Министерство экономики, но и многие другие понимают, что на железной дороге нужно иметь работников в резерве. Министерство обороны тоже понимает, что они, случись что, могут понадобиться в любой момент.

Резерв работников нужен не только шахтам и электростанциям, но и железной дороге. Думаю, что 300 мест железнорожников удастся сохранить. 

И государство будет держать такой резерв на местах, чтобы были люди, если они вдруг понадобятся.

– Ситуация с зарплатами будет меняться? Достаточно ли они поднимутся, или народ пойдет на улицы?

– Мы видим рост цен уже в 23%. Разумеется, покрыть все это за счет кармана работодателя невозможно.

Очевидно, что нужно брать под контроль рост цен. Хорошо, если работодатель покроет 12–15% роста. Кроме того, начинаются переговоры о повышении минималки.

Это коснется половины трудоспособного населения. Доходы второй половины – более высокие, им проще добиться повышения зарплат и пережить инфляцию.

– Повысятся ли зарплаты госслужащих – учителей, полицейских, спасателей?

– Переговоры с министром финансов сейчас только начинаются.

Министры от социал-демократов и «Отечества» точно выйдут с предложениями о повышении зарплат полицейским, спасателям и учителям. Кроме того, очень сильны профсоюзы в медицинском секторе – они точно спросят много и получат тоже немало. Тем более, что все будет происходить перед выборами.

Мой прогноз таков, что зарплаты госслужащих повысятся больше, чем в предыдущие разы.

Если частный сектор повысит зарплаты на 10–15%, госсектору придется за ним поспевать.

– Какие еще темы вы взяли на заметку как свежеиспеченный министр труда?

– Нужно сглаживать экономические последствия войны, заниматься реформой системы домов попечения.

– Коронавирус тоже не дремлет. Есть ли у министерства план противостояния следующей вспышке?

– Такой план есть. Многому мы уже научились на опыте четырех предыдущих волн. Теперь началась пятая волна эпидемии.

По последним данным, через три месяца в больницах будет находиться порядка 450 коронавирусных больных – и это уже критическая черта.

Уже сегодня нужно позаботиться о профилактике. Самое главное – вакцинировать старшее поколение.

– Когда будет объявлена массовая вакцинация?

– Она уже идет. Вакцинироваться может любой желающий. С середины июля мы приглашаем на вакцинацию людей старше 50 лет. Это не означает, что более молодые люди не нуждаются в прививке. Вакцинироваться нужно всем. Более молодые жители Эстонии должны привести на прививку своих пожилых родственников и заодно вакцинироваться сами.

– Достаточно ли вакцин на рынке? Есть ли усовершенствованные варианты, более эффективные против новых штаммов?

– Вакцин более, чем достаточно. Есть даже AstraZeneka, которую уже и в Африке не хотят. К концу осени у этой вакцины закончится срок годности.

Новые вакцины тоже поступят, но мы точно не знаем, когда и сколько. Поскольку осень уже на пороге, нужно вакцинироваться имеющимися на складе вакцинами Pfizer и Moderna.

«Спутника» на эстонском рынке не будет.

– Будут ли закрываться школы и предприятия?

– Предприятиям нужно позаботиться о вакцинации, чтобы их двери остались открытыми. Правительство не хочет диктовать всем свои условия, поэтому каждое предприятие должно быть в ответе за предотвращение рисков закрытия.

В отношении школ есть четкая политическая воля – сохранить их открытыми. Большие надежды здесь по-прежнему возлагаются на массовое тестирование учеников.

– Локдауна на этот раз не будет?

– Мы очень на это надеемся.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: министр – о возвращении ковида и острых моментах на рынке труда / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: министр – о возвращении ковида и острых моментах на рынке труда / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • Как скажется на рынке отказ от продления виз и разрешений на работу специалистам из России и Белоруссии?
  • Могут ли специалисты с неэстонскми шенгенскими визами еще на что-то надеяться?
  • Как решать проблему отсутствия и нехватки обученных кадров? 
  • Будет ли меняться ситуация с зарплатами?
  • Есть ли у министерства план противостояния следующей вспышке ковида?
  • Будут ли закрываться школы и предприятия?
  • Когда будет объявлена массовая вакцинация?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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