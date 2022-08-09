Министр Петерсон: при таком росте цен пора поднимать зарплаты

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр труда и здоровья Пеэп Петерсон.

Выдержки из беседы:

– Как скажется на рынке труда отказ от продления виз и разрешений на работу в Эстонии специалистам из России и Белоруссии?

– Такого решения пока нет. Данным вопросом занимается министр внутренних дел: это в его компетенции. В конечном итоге он выйдет со своими предложениями в правительство. Мы, со своей стороны, соберем своих партнеров, – работодателей и профсоюзы – чтобы узнать их позицию в данном вопросе. Думаю, что один Урмас Рейнсалу не может решать такие вопросы.

Необходимо учитывать нужды бизнеса. Важно понимать, как выживать в такой ситуации, а не играть политическими лозунгами.

Разумеется, вопрос безопасности – это важный аспект всей этой проблемы, но нужно отдавать отчет себе в том, что те люди, которые живут и работают в Эстонии, не против нас, а вместе с нами. Нужно найти разумный компромисс, чтобы большинство из этих специалистов смогли остаться здесь.

– Когда состоится ближайшая встреча министра с работодателями, где может быть затронут вопрос отказа российским специалистам в праве на работу?