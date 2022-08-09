Министр Петерсон: при таком росте цен пора поднимать зарплаты

– Согласны ли вы с мнением некоторых юристов по трудовому праву, что это беспрецедентное давление на рынок труда?
– Возможно. Пока я воздержусь от оценок, прежде всего должно быть принято окончательное решение.
– Могут ли специалисты с неэстонскими шенгенскими визами (Эстония им такие визы уже не выдает), полученными в других странах, еще на что-то надеяться?
– Мы должны проанализировать два момента. Понять, опасны ли эти люди, которые работают в Эстонии. Полагаю, что они не представляли и не представляют опасности для Эстонии. Это означает, что работодатели должны четко аргументировать, почему они нуждаются в этих специалистах. В таком случае эти люди должны здесь остаться. Это моя позиция как министра труда.
– Как решать проблему острой нехватки специалистов? Как разруливать проблему аэропортов и дефицита обученных кадров, которые не хотят возвращаться на прежние зарплаты?
– Уволенные из аэропортов и ресторанов сотрудники не хотят просто так возвращаться с новых рабочих мест. Единственное, что тут поможет – предлагать им более высокие зарплаты. Но, извините, клиентам придется за это платить. Тут выбора нет.
Нужно понимать, что при нынешнем росте цен необходимо пересматривать уровень зарплат.
На будущее надо иметь в виду, что, например, в Норвегии и Германии есть специальные пособия, которые позволяют сохранить работников на предприятии, когда потребности в них нет. Скажем, во время кризиса.