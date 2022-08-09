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Прямой эфир: министр – о возвращении ковида и острых моментах на рынке труда

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Прямой эфир: министр – о возвращении ковида и острых моментах на рынке труда
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Вернутся ли ограничительные меры в Эстонию уже этой осенью? Готов ли план противостояния следующей вспышке коронавируса? Как отреагирует рынок труда на недавние политические решения в отношении специалистов из России и Республики Беларусь?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр труда и здоровья Пеэп Петерсон. Смотрите интервью в повторе!

  • Как скажется на рынке непродление виз и разрешений на работу специалистам из России и Белоруссии?
  • Могут ли специалисты с неэстонскми шенгенскими визами еще на что-то надеяться?
  • Как решать проблему отсутствия и нехватки обученных кадров? 
  • Будет ли меняться ситуация с зарплатами?
  • Есть ли у министерства план противостояния следующей вспышке ковида?
  • Будут ли закрываться школы и предприятия?
  • Когда будет объявлена массовая вакцинация?
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