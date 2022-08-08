Китай обещал закончить учения вокруг Тайваня в воскресенье. Но передумал

Китайские военные объявили, что теперь они решили отработать борьбу с подводными лодками и морские десанты.

Военные маневры у берегов Тайваня начались 4 августа в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и, согласно первоначальным заявлением китайцев, должны были закончиться 7 августа.

Пекин считает Тайвань частью своей территории, которая когда-нибудь должна воссоединиться с Китайской народной республикой, и любой намек на поддержку независимости Тайваня со стороны мировых лидеров приводит китайские власти в ярость.

Тайвань расценил беспрецедентные военные учения как репетицию захвата острова. За эти четыре дня баллистические ракеты Пекина впервые пролетели над столицей Тайваня Тайбэем, а корабли и самолеты КНР неоднократно пересекали срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу зон контроля Тайваня и КНР.

Официально этот статус нигде не зафиксирован, и Пекин не считает, что эта линия его к чему-то обязывает.

Министерство обороны Тайваня в воскресенье заявило, что тоже отправило свои самолеты и корабли в Тайваньский залив, чтобы ответить "соответствующим образом" на симуляцию нападения на остров.

Карта военных учений Китая Фото: BBC