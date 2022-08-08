В понедельник премьер-министр Кая Каллас отправилась с визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг памятников советского времени, с представителями Нарвской мэрии и городского собрания, а также с властями Нарва-Йыэсуу. После встречи состоялась пресс-конференция премьер-министра и руководства города.
КАРТИНА ДНЯ ⟩ «Танковый накал» в Нарве пошел на убыль, танк-памятник обретет бесконфликтное место
Нарвская коалиция обо всем позаботилась сама
К началу пресс-конференции стало известно, что нарвские депутаты из партии «Ээсти 200» и фракции Narva Tulevik приняли решение о том, что танк-памятник Т-34 будет перенесен силами города на хранение. Там он будет находиться до момента, когда его дальнейшую судьбу решат совместно с другими партиями и представителями горожан. Тем самым входящие в правящую коалицию депутаты предложили правительству практически готовый выход.
Член Нарвского городского собрания Денис Ларченко после встречи с премьер-министром пояснил Rus.Postimees суть этой инициативы. По его словам, правительство готово дать городу возможность решить судьбу танка, а город готов обеспечить безопасность и стабилизировать обстановку.
«Общество должно понимать, что правительство уже решило, что танк необходимо демонтировать. Мы бы хотели взять инициативу на себя и дать возможность нарвитянам определить судьбу танка, то есть решить, куда его перенести», – сказал Ларченко. Для этого будет создана комиссия, в которую войдут в том числе представители политических сил Нарвского горсобрания и городские НКО, которые заинтересованы в сотрудничестве по этому вопросу.
Главное – не допустить конфликтов
Не стоит забывать, что сейчас у танка сейчас есть постоянная вахта. Люди находятся у памятника постоянно, волнуясь, что его увезут. Будет ли город готов к тому, что какое-то сопротивление все же может возникнуть? Ларченко пояснил, что городские власти намерены договариваться со всеми во избежание конфликта. «Мы хотим дать возможность нарвитянам решить судьбу танка, с учетом того, что танк придется переносить. Куда? Право решить это остается за нами».
О сроках переноса единого мнения пока нет. Мэр Нарвы сказала на пресс-конференции, что вопрос о переносе может быть решен в пределах двух недель. По словам Каи Каллас, по этому вопросу пока не договорились.
Танк один, но история у всех своя
Кая Каллас заверила на пресс-конференции, что памятники с советской символикой будут перенесены с должным уважением. «Историю нужно помнить, уважать и объяснять. – сказала премьер-министр. – Это помогает нам понимать и слышать друг друга. Сегодня с членами Нарвского горсобрания у нас была оживленная дискуссия по поводу истории... Что касается памяти погибших, то на территории Эстонии местные жители сражались с разных сторон, независимо от их родного языка. Погибших стоит помнить, но делать это надо как полагается, на кладбищах».