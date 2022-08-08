КАРТИНА ДНЯ ⟩ «Танковый накал» в Нарве пошел на убыль, танк-памятник обретет бесконфликтное место

Нарвская коалиция обо всем позаботилась сама

К началу пресс-конференции стало известно, что нарвские депутаты из партии «Ээсти 200» и фракции Narva Tulevik приняли решение о том, что танк-памятник Т-34 будет перенесен силами города на хранение. Там он будет находиться до момента, когда его дальнейшую судьбу решат совместно с другими партиями и представителями горожан. Тем самым входящие в правящую коалицию депутаты предложили правительству практически готовый выход.

Встреча Каллас с представителями Нарвской мэрии и городского собрания. Фото: Konstantin Sednev

Член Нарвского городского собрания Денис Ларченко после встречи с премьер-министром пояснил Rus.Postimees суть этой инициативы. По его словам, правительство готово дать городу возможность решить судьбу танка, а город готов обеспечить безопасность и стабилизировать обстановку.

«Общество должно понимать, что правительство уже решило, что танк необходимо демонтировать. Мы бы хотели взять инициативу на себя и дать возможность нарвитянам определить судьбу танка, то есть решить, куда его перенести», – сказал Ларченко. Для этого будет создана комиссия, в которую войдут в том числе представители политических сил Нарвского горсобрания и городские НКО, которые заинтересованы в сотрудничестве по этому вопросу.

Главное – не допустить конфликтов