Свет в конце тоннеля. Стало известно о скором завершении расследования допингового дела Валиевой

«Расследование по этому делу находится на завершающем этапе. Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки. В ближайшие недели результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА», — говорится в сообщении.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 15-летняя на тот момент Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.