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В Ласнамяэ автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу

Маргус Паалисте Таави Сепп
В Ласнамяэ автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу
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В понедельник вечером на улице Юмера в Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого взятый в аренду автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу.

По неподтвержденным данным, находившийся за рулем Bolt Drive водитель наехал на несколько других машин, после чего его транспортное средство перевернулось на крышу. По словам очевидцев, пассажир вылез из арендованного автомобиля с бутылкой с алкогольным напитком. Полицейские отправили водителя на экспертизу.

На месте происшествия находились полиция, скорая помощь и спасатели. Информации о травмах участников ДТП не поступало. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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