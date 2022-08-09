В Ласнамяэ автомобиль Bolt Drive перевернулся на крышу

По неподтвержденным данным, находившийся за рулем Bolt Drive водитель наехал на несколько других машин, после чего его транспортное средство перевернулось на крышу. По словам очевидцев, пассажир вылез из арендованного автомобиля с бутылкой с алкогольным напитком. Полицейские отправили водителя на экспертизу.