Таллинн отказывается от строительства троп здоровья в лесу Сютисте.

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, строительство троп здоровья в лесу Сютисте давно приостановлено, и город не планирует его продолжать.

«Мы неоднократно подчеркивали, что исходя из пожеланий местной общины мы приостановили работы по созданию троп здоровья и расторгли договор о строительстве. Я могу подтвердить, что асфальта в лесу Сютисте не будет», - сказал Свет.

Поскольку территория лесопарка Сютисте принадлежит государственному Департаменту окружающей среды и находится в ведении Центра управления государственными лесами (RMK), дальнейшие решения относительно троп здоровья может принимать государственный Департамент окружающей среды в качестве управляющего этой территорией.

После встречи с местными жителями, которая состоялась 11 мая, город решил приостановить работы по созданию троп здоровья и освещения. На той же встрече старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс предложил сформировать рабочую группу с участием местной общины, экспертов и представителей городских учреждений. В течение лета состоялось три собрания рабочей группы, в ходе которых подробно обсуждался проект создания троп здоровья в лесу Сютисте. На заседаниях рабочей группы также присутствовали заинтересованные лица из числа местных жителей.