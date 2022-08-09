Надежда на чудо и на Украину. Оппозиционеры – о будущем Беларуси спустя два года после начала протестов

Для собеседников Би-би-си сегодняшние события - это не только война России и Украины. Они говорят, что это битва свободы и рабства, западной цивилизации и союза диктатур. Они убеждены, что белорусы и украинцы в этой войне заодно, и что будущее режима Лукашенко зависит от ее исхода.

Для многих белорусов, выходивших на улицы в 2020 году, война в Украине стала продолжением борьбы за собственную свободу и независимость. На стороне Украины воюют сотни белорусских добровольцев - от полка имени Кастуся Калиновского до отряда «Погоня».

«Весь мир не может проиграть одной банде преступников, - уверен Андрей Ашурок. - Когда будет победа в Украине, наступит время перемен и для нашей страны. Москва - это тыл Лукашенко. Уберите этот тыл и у него ничего не останется».

«Если бы Витольд был жив, он бы отнесся к войне более чем отрицательно, - продолжает Ашурок. - Это не просто война одной страны против другой, это противостояние образов жизни, и все это понимают».

«Мы виноваты, мы не справились в 2020 году, из-за этого с нашей территории летят ракеты, - говорит Александра Герасименя. - Нам надо объединиться против общего врага - Владимира Путина, чтобы решить вопрос и Украины, и Беларуси. Без победы Украины Беларусь не будет свободна, а если Беларусь не будет свободна, то для самой Украины всегда будет существовать угроза».

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«Мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать. Настоящий белорус - это тот, у кого здесь есть дом, и он всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках», - говорил не так давно Александр Лукашенко.