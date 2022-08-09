По данным Департамента статистики, экспорт товаров в июне увеличился по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 26% и импорт – на 24%. По сравнению со вторым кварталом прошлого года экспорт увеличился на 21% и импорт на 30%. Как в июне, так и в целом за второй квартал на рост товарообмена наибольшее влияние оказало увеличение экспорта и импорта минерального топлива и электроэнергии, а также древесины и изделий из древесины.
Товарооборот в июне вырос, импорт из России и Белоруссии сократился
Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 284 миллиона евро и в сравнении с июнем 2021 года увеличился на 28 миллионов евро.
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в обоих кварталах первого полугодия импорт рос быстрее, что увеличило дефицит товарообмена в два раза по сравнению с теми же периодами прошлого года. «Дефицит товарообмена в свою очередь увеличился за счет более быстрого, чем в случае экспортируемых товаров, роста цен импортируемых сырья и товаров», – сказала Пуура.
Из товаров в июне больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июнем прошлого года в наибольшей степени (на 163 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 62 миллиона евро экспорт древесины и изделий из древесины и на 38 миллионов евро экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. «В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие изделия из стали и электрооборудование, в Латвию – электроэнергия и легковые автомобили, а в Швецию – древесина и изделия из древесины, сборные деревянные строения и коммуникационное оборудование. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Норвегию и Финляндию. В Латвию больше экспортировалось электроэнергии, древесины и изделий из древесины, битума, в Норвегию – моторного топлива и сборных деревянных строений, в Финляндию – металлоконструкций», – добавила Пуура.
Реэкспорт из Эстонии увеличился на 40%, а вывоз эстонских товаров — на 21%. Доля товаров эстонского производства составила 68% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт древесины и изделий из дерева (в т.ч. древесных гранул), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (в т.ч. молока), переработанного минерального топлива и сборных деревянных строений.
Из товаров в Эстонию больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, транспортных средств, а также электрооборудования. Более всего (на 110 миллионов евро) увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 64 миллиона евро импорт металла и изделий из металла, а также на 40 миллионов евро импорт древесины и изделий из дерева.
Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, Германии и Швеции. В наибольшей степени увеличился экспорт из Финляндии, Швеции и Нидерландов. Из Финляндии больше экспортировалось электроэнергии и моторного топлива, из Швеции – транспортных средств и минеральной продукции, а из Нидерландов – различных измерительных приборов, минеральной продукции и щебня. Больше всего сократился импорт из Белоруссии и России.