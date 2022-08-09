Товарооборот в июне вырос, импорт из России и Белоруссии сократился

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на около 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена составил 284 миллиона евро и в сравнении с июнем 2021 года увеличился на 28 миллионов евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что в обоих кварталах первого полугодия импорт рос быстрее, что увеличило дефицит товарообмена в два раза по сравнению с теми же периодами прошлого года. «Дефицит товарообмена в свою очередь увеличился за счет более быстрого, чем в случае экспортируемых товаров, роста цен импортируемых сырья и товаров», – сказала Пуура.

Из товаров в июне больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с июнем прошлого года в наибольшей степени (на 163 миллиона евро) увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 62 миллиона евро экспорт древесины и изделий из древесины и на 38 миллионов евро экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.