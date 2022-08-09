Забытые сокровища: в эстонском доме культуры сохранились настенные панно шестидесятых годов

Культурный центр Пыльтсамаа – один из трех построенных по типовому проекту домов культуры в Йыгеваском уезде. Они были построены по одному проекту и в один год. Заказчиком Дома культуры Пыльтсамаа был отдел культуры тогдашнего Пыльтсамааского района, а финансировало строительные работы Министерство культуры. Торжественное открытие Дома культуры состоялось 1 апреля 1961 года. Благодаря предприимчивости Эллен Олде, которая в то время возглавляла отдел культуры Пыльтсамааского района, внутренний дизайн здания был выполнен по особому проекту.

Николай Кормашов, настенное панно в Доме культуры в Пыльтсамаа, 1965 Фото: Martin Siplane

Летом 1965 года в фойе Дома культуры по заказу Министерства культуры ЭССР художником Николаем Кормашовым было создано двухчастное настенное панно «Пыльтсамаа». Черно-белое декоративное панно изображает картины городской и сельской жизни: целеустремленных горожан, прилежных колхозников и молодую семью, наслаждающуюся яблоками. Прототипами людей, изображенных на панно, послужили Сента Бергманн – руководитель действовавших в то время в Доме культуры групп народного танца, Сирье Туула – директор Дома культуры и другие жители Пыльтсамаа.

Николай Кормашов, настенное панно в Доме культуры в Пыльтсамаа, 1965 Фото: Martin Siplane

Дом культуры Пыльтсамаа был отремонтирован в 1999–2000 годах, после чего его переименовали в Культурный центр. В ходе ремонтных работ настенные панно Николая Кормашова в фойе здания сохранились, а к Культурному центру были пристроены галерея, репетиционный зал для духового оркестра и зеркальный зал.

Год создания: 1965 Адрес: Йыгевамаа, Пыльтсамаа, Юлиус Куперьянови, 1 Автор: Николай Кормашов Охраняемым памятником культуры не является