Произведения монументально-декоративного искусства, которому в советские времена уделялось большое внимание, после смены режима стали восприниматься как отголоски советского идеологического прошлого. Однако большинство из них, будучи работами ведущих современных профессиональных художников, практически не имели прямого отношения к советской власти, равно как и их авторы.
Забытые сокровища: в эстонском доме культуры сохранились настенные панно шестидесятых годов
Культурный центр Пыльтсамаа – один из трех построенных по типовому проекту домов культуры в Йыгеваском уезде. Они были построены по одному проекту и в один год. Заказчиком Дома культуры Пыльтсамаа был отдел культуры тогдашнего Пыльтсамааского района, а финансировало строительные работы Министерство культуры. Торжественное открытие Дома культуры состоялось 1 апреля 1961 года. Благодаря предприимчивости Эллен Олде, которая в то время возглавляла отдел культуры Пыльтсамааского района, внутренний дизайн здания был выполнен по особому проекту.
Летом 1965 года в фойе Дома культуры по заказу Министерства культуры ЭССР художником Николаем Кормашовым было создано двухчастное настенное панно «Пыльтсамаа». Черно-белое декоративное панно изображает картины городской и сельской жизни: целеустремленных горожан, прилежных колхозников и молодую семью, наслаждающуюся яблоками. Прототипами людей, изображенных на панно, послужили Сента Бергманн – руководитель действовавших в то время в Доме культуры групп народного танца, Сирье Туула – директор Дома культуры и другие жители Пыльтсамаа.
Дом культуры Пыльтсамаа был отремонтирован в 1999–2000 годах, после чего его переименовали в Культурный центр. В ходе ремонтных работ настенные панно Николая Кормашова в фойе здания сохранились, а к Культурному центру были пристроены галерея, репетиционный зал для духового оркестра и зеркальный зал.
Год создания: 1965
Адрес: Йыгевамаа, Пыльтсамаа, Юлиус Куперьянови, 1
Автор: Николай Кормашов
Охраняемым памятником культуры не является
Использованы тексты и фотографии выставки «Монументально-декоративное искусство Советской Эстонии».