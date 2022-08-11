Папина дочка Анастасия Морковкина: сильные идут дальше

– На бетонном производстве без трактора никуда, так что пришлось освоить. На самом деле, все логично. 20 лет назад, когда я уже потихоньку перебиралась в Таллинн и металась между столицей и Нарвой, меня пригласили играть за Пярну – есть такой Сулев Лаанпере, фанат футбола, главный спонсор команды Пярну. Вот он мне и сказал, мол, хватит мотаться, перебирайся к нам играть за Пярну. И предложил место на своем производстве – тогда у него была фирма по производству бетона Savi AS. Взял меня лаборантом. А как мне, я же не разбираюсь, в университете заканчивала обучение совсем по другой специальности. Кроме того, раз взяли по протекции, сачковать нельзя, нужно доказать, что умеешь работать. Поэтому после университета я сразу поступила в ТТУ на заочное, чтобы получить хоть какую-то базу. Изучала все что связано с бетоном, арматурой и так далее. Справилась. А потом начался кризис 2008 года, Сулев продал свою фирму вместе с нами, предприятие переименовали в HC Betoon и я осталась там. Людей было очень мало, всего трое, нужно было успевать все. И в шутку кто-то из ребят позвал поводить трактор. Шутка шуткой, но в итоге это стало частью моей работы. Сейчас я, конечно, больше связана с лабораторией, но если надо, с трактором справлюсь без проблем.