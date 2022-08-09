Вандала, осквернившего памятник красноармейцам, ждет уголовное наказание

На кладбище Паулусе в Тарту находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. Его украшает надпись на эстонском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». В минувшие выходные вандалы измазали монумент красной аэрозольной краской и написали на нем антивоенные лозунги.