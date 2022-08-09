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Вандала, осквернившего памятник красноармейцам, ждет уголовное наказание

Келли Олеск
, Репортер
Вандала, осквернившего памятник красноармейцам, ждет уголовное наказание
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Красноармейский монумент на кладбище Паулусе, испорченный вандалами.
Красноармейский монумент на кладбище Паулусе, испорченный вандалами. Фото: Lugeja foto

На кладбище Паулусе в Тарту находится братская могила красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, над которой установлен памятник. Его украшает надпись на эстонском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». В минувшие выходные вандалы измазали монумент красной аэрозольной краской и написали на нем антивоенные лозунги.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 149 Пенитенциарный кодекса, которая связана с оскорблением памяти павших. В настоящее время полиция работает над установлением личности преступника.

Памятник красноармейцам на кладбище Паулусе, испорченный вандалами.
Памятник красноармейцам на кладбище Паулусе, испорченный вандалами. Фото: Lugeja foto
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