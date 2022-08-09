В Латвию снова поступает газ из России

Латвия отказалась от поставок российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы по оплате российского газа в рублях. Однако в июне главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупки. В Latvijas gāze при этом подчеркивали, что сырье приобретается не напрямую у «Газпрома2», а операции проводятся в евро, пишет DW.

В конце июля российская государственная корпорация «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию «в связи с нарушением условий отбора газа». О каких именно нарушениях идет речь в «Газпроме» не уточнили.

Рига запретит импорт газа из РФ с 2023 года

Сейм Латвии 14 июля принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. В 2021 году около 90 процентов этого сырья Рига приобретала у РФ.