Латвия снова получает газ из России – об этом в понедельник, 8 августа, пишет РБК со ссылкой на данные латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. Как сообщается, газ из РФ поступает в страну через находящуюся в Эстонии газоизмерительную станцию «Лухамаа».
В Латвию снова поступает газ из России
Латвия отказалась от поставок российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы по оплате российского газа в рублях. Однако в июне главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gāze возобновил закупки. В Latvijas gāze при этом подчеркивали, что сырье приобретается не напрямую у «Газпрома2», а операции проводятся в евро, пишет DW.
В конце июля российская государственная корпорация «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию «в связи с нарушением условий отбора газа». О каких именно нарушениях идет речь в «Газпроме» не уточнили.
Рига запретит импорт газа из РФ с 2023 года
Сейм Латвии 14 июля принял решение полностью запретить поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. В 2021 году около 90 процентов этого сырья Рига приобретала у РФ.
В соответствии с требованием Москвы, с 1 апреля «недружественные страны», в список которых российские власти включили и государства, входящие в Евросоюз, должны осуществлять расчеты по поставкам газа через «Газпромбанк» с обязательной конвертацией валюты контрактов (евро и долларов) в российские рубли - в противном случае экспорт будет прекращен. Отказ от выполнения этих условий ранее последовал со стороны Польши, Болгарии, Финляндии, Нидерландов, Дании, после чего Россия прекратила поставки газа в эти страны.