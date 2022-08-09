Фото: дом с участком земли на Сааремаа продается по цене трехкомнатной квартиры в Таллинне

Двухэтажный деревянный дом снаружи обложен кирпичом и оштукатурен. Строение под тростниковой крышей постройки 1942 года долгое время использовалось как дача, но подходит и для постоянного проживания. На чердаке оборудована уютная летняя комната, в которую можно попасть с лестницы на торце дома. Дом отапливается дровяной печью, возможна установка воздушного теплового насоса. Около десяти лет назад в доме была заменена электропроводка.