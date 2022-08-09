Офис президента Литвы примет решение относительно литовских государственных наград, которых были удостоены фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, если они примут участие в выступлении в российском городе Сочи, передает tvnet.lv.
Маргариту Дробязко могут лишить наград и гражданства Литвы за участие в шоу Навки
"Если упомянутые выше бывшие литовские спортсмены, кавалеры ордена Гедиминаса, действительно примут участие в коммерческом мероприятии в России, которая уже шестой месяц ведёт жестокую войну на уничтожение против Украины, возникнут основания рассмотреть, не порочит ли их деятельность имя тех, кто награждён орденом Литовской Республики", - сказал BNS в понедельник пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлёнис.
В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награждённого.
На прошлой неделе в Литве вызвало резонанс сообщение бывшей российской фигуристки Татьяны Навки о том, что в её проекте "Лебединое озеро" примут участие Ванагас и Дробязко. Навка - жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
Помимо лишения наград, у 50-летней Дробязко могут отнять литовское гражданство, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх. Об этом в понедельник в программе национального телевидения заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Маргарита Дробязко - тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с Ванагасом она выступала на пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).