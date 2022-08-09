Маргариту Дробязко могут лишить наград и гражданства Литвы за участие в шоу Навки

"Если упомянутые выше бывшие литовские спортсмены, кавалеры ордена Гедиминаса, действительно примут участие в коммерческом мероприятии в России, которая уже шестой месяц ведёт жестокую войну на уничтожение против Украины, возникнут основания рассмотреть, не порочит ли их деятельность имя тех, кто награждён орденом Литовской Республики", - сказал BNS в понедельник пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлёнис.

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награждённого.

На прошлой неделе в Литве вызвало резонанс сообщение бывшей российской фигуристки Татьяны Навки о том, что в её проекте "Лебединое озеро" примут участие Ванагас и Дробязко. Навка - жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Помимо лишения наград, у 50-летней Дробязко могут отнять литовское гражданство, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх. Об этом в понедельник в программе национального телевидения заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.