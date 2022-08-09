В Эстонии десятки тысяч должников, которые обременены погашением кредитов, зачастую общий знаменатель трудностей – это быстрое кредитование. Тем временем были разговоры о плане, согласно которому государство должно регулировать деятельность фирм, выдающих быстрые кредиты, однако в то же время назревает план по ограничению займов – нет кредита, нет проблемы.
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Эстонский план против чрезмерных займов: денег больше не будет
Эстонский план против чрезмерных займов: денег больше не будет
Министерство финансов вынашивает план внедрения в Эстонии так называемого положительного кредитного регистра. Идея состоит в том, что все заимодавцы смогут видеть финансовые данные каждого заявителя: есть ли у заявителя ипотека, рассрочка платежа, долги или другие обязательства, которые могут помешать получeнию кредита.
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