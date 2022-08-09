Эстонский план против чрезмерных займов: денег больше не будет

Министерство финансов вынашивает план внедрения в Эстонии так называемого положительного кредитного регистра. Идея состоит в том, что все заимодавцы смогут видеть финансовые данные каждого заявителя: есть ли у заявителя ипотека, рассрочка платежа, долги или другие обязательства, которые могут помешать получeнию кредита.

Официальная причина, по которой это делается, понятна: у людей проблемы с долгами. Годовой отчет фирмы Julianus Inkasso о должниках показывает, что этой весной в стране проживало 84 090 человек с нарушениями сроков оплаты, чей средний долг составляет чуть более 3000 евро. В то же время коллекторская компания отметила, что число должников сокращается: в год пандемии коронавируса количество должников превысило 100 000 человек. Однако есть то, что растет с каждым годом – средняя сумма долга.