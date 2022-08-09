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Эстонский план против чрезмерных займов: денег больше не будет

Лийна Лакс
, экономический журналист
Эстонский план против чрезмерных займов: денег больше не будет
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Министерство финансов хочет, чтобы вся история потребления человека была собрана в одном месте.
Министерство финансов хочет, чтобы вся история потребления человека была собрана в одном месте. Фото: Margus Ansu

В Эстонии десятки тысяч должников, которые обременены погашением кредитов, зачастую общий знаменатель трудностей – это быстрое кредитование. Тем временем были разговоры о плане, согласно которому государство должно регулировать деятельность фирм, выдающих быстрые кредиты, однако в то же время назревает план по ограничению займов – нет кредита, нет проблемы.

Министерство финансов вынашивает план внедрения в Эстонии так называемого положительного кредитного регистра. Идея состоит в том, что все заимодавцы смогут видеть финансовые данные каждого заявителя: есть ли у заявителя ипотека, рассрочка платежа, долги или другие обязательства, которые могут помешать получeнию кредита.

Официальная причина, по которой это делается, понятна: у людей проблемы с долгами. Годовой отчет фирмы Julianus Inkasso о должниках показывает, что этой весной в стране проживало 84 090 человек с нарушениями сроков оплаты, чей средний долг составляет чуть более 3000 евро. В то же время коллекторская компания отметила, что число должников сокращается: в год пандемии коронавируса количество должников превысило 100 000 человек. Однако есть то, что растет с каждым годом – средняя сумма долга.

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