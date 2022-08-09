Решение о переносе советского танка-памятника далось городской коалиции очень тяжело, сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Катри Райк: решение о переносе нарвского танка далось очень тяжело
Катри Райк: решение о переносе нарвского танка далось очень тяжело
Как пояснила Катри Райк в программе Ringvaade, что если еще несколько недель назад нарвское горсобрание не было готово переместить танк, то теперь обстоятельства изменились, передает Rus.ERR.
«В понедельник мы приняли это решение, поскольку не хотим, чтобы наша страна разделилась надвое: на наших и ваших, то есть на Нарву и остальную Эстонию. И, конечно, Нарва – самостоятельное местное самоуправление и не то место, где государство предписывает, как все должно происходить. Согласно нашей конституции, у местных самоуправлений есть свои права и обязанности, и, как и другие самоуправления, наш город тоже хочет реализовать свои права и обязанности», – сказала мэр.
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