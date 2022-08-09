Катри Райк: решение о переносе нарвского танка далось очень тяжело

Как пояснила Катри Райк в программе Ringvaade, что если еще несколько недель назад нарвское горсобрание не было готово переместить танк, то теперь обстоятельства изменились, передает Rus.ERR .

«В понедельник мы приняли это решение, поскольку не хотим, чтобы наша страна разделилась надвое: на наших и ваших, то есть на Нарву и остальную Эстонию. И, конечно, Нарва – самостоятельное местное самоуправление и не то место, где государство предписывает, как все должно происходить. Согласно нашей конституции, у местных самоуправлений есть свои права и обязанности, и, как и другие самоуправления, наш город тоже хочет реализовать свои права и обязанности», – сказала мэр.