Эксперт: что делать, если возникли трудности с погашением жилищного кредита

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане отметил, что поскольку погашение кредита на покупку жилья часто растягивается на десятилетия, вполне понятно, что в жизни человека за это время могут возникать самые разные обстоятельства.

«Мы всегда готовы помочь нашим клиентам, если их финансовое положение временно ухудшилось», – сказал Ребане.

Человек обязательно должен сообщить банку о своих платежных трудностях, как только они возникнут или даже заранее, если, например, он знает, что через несколько месяцев останется без работы или уйдет в армию. «Мы оценим индивидуальную ситуацию и предложим клиенту наилучшее решение», – сказал Ребане.

Конечно, не стоит просто прекращать платежи по кредиту и надеяться, что ситуация как-то сама собой разрешится. «Невыполнение платежей по кредиту без уведомления банка повлияет на будущую кредитную историю, что, в свою очередь, может отразиться на возможности получения займов в будущем, – объясняет Ребане. – Когда возникает сложная ситуация, нужно обязательно сообщить об этом банку, чтобы совместно найти выход».

Например, можно изменить график погашения или продлить срок кредита. Последнее невозможно сделать, если кредит уже взят на 30 лет.

Одним из распространенных видов льгот является платежный отпуск, когда в течение определенного периода клиент выплачивает только проценты по кредиту.

Но что произойдет, если банк не будет проинформирован о ваших трудностях? По словам Ребане, подавляющее большинство заемщиков – люди ответственные и быстро связываются с банком, если у них возникают проблемы, но бывают и злостные неплательщики. «Неплательщику, который отказывается сотрудничать, в какой-то момент придется выплачивать проценты за просрочку, а если он откажется это делать, то может столкнуться с довольно неприятным судебным разбирательством», – отметил Ребане.