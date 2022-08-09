Тянак получил от экспертов максимальную оценку: «Это самое мощное выступление, которое я когда-либо видел»

«Никто не мог этого предвидеть, особенно после проблем в Эстонии и сокрушительных комментариев на пробных заездах, - сказал Кларк. – Но это произошло. Rally Estonia было для Оття в какой-то степени напряженным. Команда дала ему автомобиль, который оказался недостаточно хорош. Но уже в первом заезде Отть сделал все возможное и даже больше. Это не выглядит реальным – то, что можно рисковать на протяжении 22 заездов и 322 километров. По поведению машины было видно, что катастрофа может произойти на любом повороте. Однако, несмотря ни на что, он сумел удержать машину на дороге до самого конца».