Уже стало традицией то, что после каждого этапа гонок WRC именитые журналисты портала DirtFish оценивают выступления гонщиков. Больше всего одобрительных отзывов получил Отть Тянак, выигравший этап гонки в Финляндии. От Колина Кларка он получил максимальное количество баллов.
Тянак получил от экспертов максимальную оценку: «Это самое мощное выступление, которое я когда-либо видел»
«Никто не мог этого предвидеть, особенно после проблем в Эстонии и сокрушительных комментариев на пробных заездах, - сказал Кларк. – Но это произошло. Rally Estonia было для Оття в какой-то степени напряженным. Команда дала ему автомобиль, который оказался недостаточно хорош. Но уже в первом заезде Отть сделал все возможное и даже больше. Это не выглядит реальным – то, что можно рисковать на протяжении 22 заездов и 322 километров. По поведению машины было видно, что катастрофа может произойти на любом повороте. Однако, несмотря ни на что, он сумел удержать машину на дороге до самого конца».
Босс команды Toyota Яри-Матти Латвала сравнил гонку эстонца с выступлением Себастьяна Леба на ралли Корсика в 2005 году, где он выиграл все заезды. По мнению Кларка, сумасшедшая езда Тянака была еще лучше.
«На этой гонке Тянак выпустил своего внутреннего зверя. Он выиграл ралли благодаря самому смелому и мощному выступлению, которое я видел за свою 20-летнюю карьеру раллийного журналиста», — резюмировал свою хвалебную оценку Кларк.