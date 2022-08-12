Гигантский нагреватель песка сохранит энергию

Так, финская компания Polar Night Energy построила в энергетическом парке Ватаянкоски не что иное как гигантскую электрическую печь с каменкой. Для нагрева используются не камни, а обычный крупный песок.

В ста тоннах песка проделаны каналы, по которым движется воздух, накаляемый нагревателем мощностью в сто киловатт. В этих каналах под воздействием вентиляторов воздух циркулирует до тех пор, пока температура песка не достигнет 500–600 градусов и в нем не накопится 8 МВтч тепловой энергии – столько при сжигании выделяет один кубический метр жидкого топлива.

Резервуар представляет собой строение с теплоизоляционными стенками диаметром четыре метра и высотой семь метров. Такой песочный аккумулятор можно заряжать и разряжать практически неограниченное количество раз. Нагревательные элементы для разогрева воздуха, теплообменник для получения из накаленного воздуха 100-градусной воды для отопления, прочие элементы конструкции – все поддается ремонту и замене.

Шведская госкомпания Vattenfall, которая ведет энергетический бизнес в Германии, также приступила к созданию накопителей тепловой энергии. Этот своеобразный стальной термос емкостью 56 000 тонн воды и мощностью 200 МВт, который способен сохранять вырабатываемое на электростанциях остаточное тепло, уже предстоящей зимой будет введен в эксплуатацию в Берлине. Это решение обошлось в 50 миллионов евро.

Есть и другие устройства для накопления тепла: норвежская компания EnergyNest использует в созданном ими накопителе тепла бетон с высокой теплоемкостью. Из бетона формируются цилиндры, по которым проходят трубы для теплоносителя и которые нагревают аккумулирующий тепло искусственный камень до 450 градусов.

Одно из возможных применений норвежского теплоаккумулирующего устройства состоит в использовании его в сочетании с паровыми турбинами, остановка и запуск которых обычно является очень хлопотной задачей. Однако загрузив в эту тепловую батарею достаточное количество тепловой энергии с высокой температурой, паровую турбину можно запустить менее чем за десять секунд.

В Эстонии до сих пор крупных теплоаккумулирующих сооружений не строилось. Однако подобный проект существует. В Палдиски планируется построить гидронасосную станцию, которая будет накапливать и высвобождать электроэнергию. Это решение подходит для стабилизации электрической сети и одновременно для хранения солнечной или ветровой электроэнергии. Руководит строительством Energiasalv OÜ.