Высокооплачиваемые иностранцы, которые приехали в Эстонию на заработки, повысили спрос на съемное жилье премиум-класса. По словам специалистов по недвижимости, такие арендаторы ищут полностью меблированные площади, где уже есть все необходимое для жизни.
Новый тренд на рынке недвижимости: аренда квартир премиум-класса
«Съемное жилье премиум-класса ищут в первую очередь иностранцы, которые приезжают в Эстонию на несколько лет по работе, и поэтому им не имеет смысла покупать недвижимость», – объяснила маклер Uus Maa Luxum Лий Салусаар, специализирующаяся на недвижимости премиум-класса. Если высокооплачиваемые эстонцы предпочитают покупать жилье, то иностранцы, работающие в эстонских ИТ-компаниях, а также в посольствах, хотят арендовать роскошную квартиру или дом.
«Эти люди не планируют переезжать в Эстонию надолго, но не хотят идти на уступки в отношении качества жизни. Они готовы платить более высокую арендную плату за комфорт и качество», – сказала она.
По словам Салусаар, арендную недвижимость премиум-класса делает особенной не только цена, но и предоставление арендатору ощущения пятизвездочного отеля. «С собой нужно взять только личные вещи и зубную щетку. Мебель, бытовая техника и все остальное, необходимое для жизни, даже полотенца и постельное белье, в такой роскошной квартире уже есть. Зачастую такая недвижимость имеет еще и уникальное расположение, в ней использованы неподвластные времени материалы и отделка, архитектурные решения продуманы и есть всевозможные дополнительные удобства: кладовые, терраса, гараж, баня, возможность зарядки электромобиля и так далее».
По словам генерального директора портала Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, спрос на арендную недвижимость премиум-класса за последние годы растет, поскольку к нам на работу приезжает все больше иностранных специалистов: «Житель Эстонии воспринимает съемное жилье как доступное решение, туда переезжают молодые люди, которые еще не могут купить жилье, или как временное решение, когда переезжают, пока строится собственный дом. В случае такой аренды скорее ищут доступную цену и удобное расположение. Для молодежи качественные материалы или дизайнерская мебель в большинстве своем не являются приоритетом».
По словам Уйбомяэ, есть люди, которые готовы платить за дорогое съемное жилье, но спрос на предметы роскоши никогда не будет массовым.
«Хотя спрос на качественную арендную недвижимость за счет работающих здесь иностранных IT-специалистов увеличился, а растущее количество предложений элитных квартир в аренду является новым трендом, можно предположить, что такие квартиры останутся нишевым продуктом. Жители Эстонии все-таки предпочитают покупать жилье, если могут себе это позволить»,– сказал Урмас Уйбомяэ.
Лий Салусаар также подтверждает, что в настоящее время предложение квартир и домов премиум-класса на рынке аренды превышает спрос.
«Увеличение количества предложений связано с завершением строительства крупных новостроек. Более состоятельные люди вложили свои деньги в недвижимость и пытаются на ней заработать. Чтобы выделиться на рынке аренды, серьезное внимание уделяется и дизайну интерьера. Клиенты, которые готовы платить более высокую арендную плату за качественное жилье, могут выбирать между несколькими альтернативными предложениями».
Салусаар отметила, что в случае таких арендных квартир предпочтительно наличие кабинета. «Даже после окончания пандемии многие люди частично работают удаленно, и предпочтение отдается квартире, где для этого есть отдельная тихая комната. Те, кто до пандемии искал двухкомнатную квартиру, теперь присматриваются к трехкомнатной».