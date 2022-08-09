Новый тренд на рынке недвижимости: аренда квартир премиум-класса

«Съемное жилье премиум-класса ищут в первую очередь иностранцы, которые приезжают в Эстонию на несколько лет по работе, и поэтому им не имеет смысла покупать недвижимость», – объяснила маклер Uus Maa Luxum Лий Салусаар, специализирующаяся на недвижимости премиум-класса. Если высокооплачиваемые эстонцы предпочитают покупать жилье, то иностранцы, работающие в эстонских ИТ-компаниях, а также в посольствах, хотят арендовать роскошную квартиру или дом.

«Эти люди не планируют переезжать в Эстонию надолго, но не хотят идти на уступки в отношении качества жизни. Они готовы платить более высокую арендную плату за комфорт и качество», – сказала она.

По словам Салусаар, арендную недвижимость премиум-класса делает особенной не только цена, но и предоставление арендатору ощущения пятизвездочного отеля. «С собой нужно взять только личные вещи и зубную щетку. Мебель, бытовая техника и все остальное, необходимое для жизни, даже полотенца и постельное белье, в такой роскошной квартире уже есть. Зачастую такая недвижимость имеет еще и уникальное расположение, в ней использованы неподвластные времени материалы и отделка, архитектурные решения продуманы и есть всевозможные дополнительные удобства: кладовые, терраса, гараж, баня, возможность зарядки электромобиля и так далее».