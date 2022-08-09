Вт, 9.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Полиция разыскивает жертв предполагаемой вымогательницы

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает жертв предполагаемой вымогательницы
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Силле.
Силле. Фото: PPA

В прошлый четверг, 4 августа, полиция задержала 35-летнюю Силле, которую подозревают в вымогательстве.

В пятницу, 5 августа, по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры в Пярнуском уездном суде ее взяли под стражу.

Согласно собранной к настоящему моменту информации, у полиции есть основание полагать, что жертв предполагаемой преступницы может быть больше.

Полиция просит всех, кто имеет претензии к изображенной на фотографии женщине, связаться с полицией по адресу электронной почты kati.vaher@politsei.ee или заполнить заявление на сайте полиции.

Силле.
Силле. Фото: PPA
Ключевые слова
Наверх