Полиция разыскивает жертв предполагаемой вымогательницы

В пятницу, 5 августа, по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры в Пярнуском уездном суде ее взяли под стражу.

Согласно собранной к настоящему моменту информации, у полиции есть основание полагать, что жертв предполагаемой преступницы может быть больше.

Полиция просит всех, кто имеет претензии к изображенной на фотографии женщине, связаться с полицией по адресу электронной почты kati.vaher@politsei.ee или заполнить заявление на сайте полиции.