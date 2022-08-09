В прошлый четверг, 4 августа, полиция задержала 35-летнюю Силле, которую подозревают в вымогательстве.
Полиция разыскивает жертв предполагаемой вымогательницы
Полиция разыскивает жертв предполагаемой вымогательницы
В пятницу, 5 августа, по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры в Пярнуском уездном суде ее взяли под стражу.
Согласно собранной к настоящему моменту информации, у полиции есть основание полагать, что жертв предполагаемой преступницы может быть больше.
Полиция просит всех, кто имеет претензии к изображенной на фотографии женщине, связаться с полицией по адресу электронной почты kati.vaher@politsei.ee или заполнить заявление на сайте полиции.
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