В Старом городе Таллинна закрывается смотровая площадка

В связи с реставрацией опорной стены Тоомпеа смотровая площадка Кохтуотса, являющаяся одним из самых популярных среди туристов объектов Таллинна, будет закрыта до конца октября 2022 года.

«Масштабные реставрационные работы на опорной стене Тоомпеа начались в июне у смотровой площадки Паткули, поэтому лестница Паткули была в первой половине лета надолго закрыта, – рассказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм. – Теперь работы выполнены примерно на половину, а первый освобожденный от лесов участок дает возможность насладиться результатом работ».

По ее словам, следующий этап сложных каменных работ потребует закрытия смотровой площадки Кохтуотса – для сохранения истории придется какое-то время справиться без открывающихся оттуда видов.

Реставрационные работы проводятся по заказу Таллиннского департамента городского планирования на участке опорной стены длиной в 200 метров и высотой в 14 метров от платформы Паткули до сквера Китcе, и под смотровой площадкой Кохтуотса. Общая стоимость работ составит около 275 000 евро.

Подпорная стена Тоомпеа поддерживает естественную скалу возвышенности, чтобы ее обрушения не угрожали строениям Тоомпеа, пешеходам в парке или людям, идущим по ступеням Паткули. Строительство подпорной стены началось в 1860-х годах. В стене выложены большие арки, изгибы которых остроконечные, имитирующие типичный для исторической архитектуры 19 века готический стиль.