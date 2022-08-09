Ближайшие недели внесут ясность, как будет вести себя коронавирус

По словам главного специалиста отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Ольги Садыковой, за прошлую неделю прибавилось 4654 случая, из которых 2239 лабораторно подтвержденных и 2415 клинически диагностированных.

«Рост заболеваемости имеет признаки стабилизации, но говорить о снижении пока рано. На данный момент есть небольшое колебание, однако ближайшие недели внесут ясность», – пояснила Садикова и добавила, что коэффициент заражения R снизился до 1,03. Согласно матрице рисков, анализирующей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней имеет тенденцию к небольшому снижению: среднее число новых госпитализаций с симптомами COVID-19 за 7 дней снизилось до 9,1. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 143 человека, из них 87 пациентам потребовалась госпитализация. За неделю умерло шесть человек в возрастном диапазоне от 69 до 102 лет.

В течение недели было сделано 4864 инъекций вакцины, из них – 421 случая бустерной прививки. Бустерную дозу получили 472 934 человека. Охват всего населения Эстонии двумя прививками составляет 63,5 процентов.