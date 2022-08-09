Исследование: самый большой источник стресса перед учебным годом – это расходы на школьные принадлежности

«Рост цен и сложная экономическая ситуация сильно влияют на потребление школьных принадлежностей, – сказал руководитель центров Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Маарус. – Потребители считают, что расходы на школьные принадлежности сильно бьют по кошельку. Поэтому есть основания полагать, что в этом году импульсивных покупок будет значительно меньше и к распределению трат покупатели отнесутся более ответственно».

Он добавил, что, несмотря на тенденцию в период пандемии интернет-покупок, подавляющее большинство – 69 процентов респондентов – покупают школьные принадлежности в торговых центрах, и только 14 процентов предпочитают покупать их в интернете. «Торговые центры предлагают рассмотреть весь ассортимент в одном месте, что удобнее и позволяет совершать покупки быстрее. Покупатель может сравнить цены в разных магазинах, а товар сразу же забрать. Поскольку кроме магазинов в торговых центрах также есть и развлекательные зоны, покупка школьных принадлежностей зачастую становится целым событием для семьи», – сказал Маарус.

​«В большинстве случаев школьные принадлежности покупаются по мере необходимости, и потребители учитывают эти сезонные расходы. Только 10 процентов респондентов специально откладывают деньги на покупку школьных принадлежностей», – пояснил Маарус.

Сумма, потраченная на школьные принадлежности для одного учащегося, варьируется от 50 до 500 евро, но в большинстве случаев школьные расходы находятся в пределах 101-200 евро в год на одного ученика.

Маарус отметил, что скидки важны более чем для половины респондентов. «Чтобы найти школьные принадлежности по самой выгодной цене, 55 процентов респондентов следят за распродажами. Это показывает, что скидки и школьные кампании важны и оправданны для потребителей при покупке школьных товаров», – сказал Маарус.