Кая Каллас о визах для россиян: «Посещение Европы для граждан России – не право, а привилегия»

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», – заявила Каллас.

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд на свою территорию всем гражданам РФ. В интервью Washington Post он сообщил, что «самые важные санкции — это закрытие границ».

По мнению украинского президента, все россияне, вне зависимости от отношения к войне в Украине, должны быть возвращены обратно, даже те, которые покинули страну в знак протеста против действий властей.

Ранее Эстония, Латвия и Болгария полностью перестали выдавать визы россиянам визы.

«ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, я повторяю призыв ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России», - заявил в конце июля глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Запретить выдавать визы на уровне шенгена можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, но в настоящий момент нет единого решения, которое бы сделало возможным прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, отвечал на это представитель МИД Германии Кристофер Бургер.