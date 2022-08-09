В воскресенье в польском городе Белява произошел трагический инцидент, в ходе которого был убит 22-летний футболист местного клуба «Белявянка» Даниэль Хмелевский.
В Польше по ошибке убили 22-летнего футболиста
Трагедия произошла примерно в три часа утра, когда Хмелевский вместе с друзьями находился на улице, отмечая день рождения знакомого. В какой-то момент им на пути повстречался 26-летний мужчина, который принял футболиста за другого и напал на него с мачете.
Полиция сообщила порталу Doba.p, что подозреваемый пошел искать человека, который его оскорбил, но, к сожалению, встретил не ту компанию. Мужчина попал Хмелевскому прямо в сердце и юноша рухнул на землю. Друзья парня пытались оказать ему первую помощь, вызвали скорую, но, к сожалению, спасти жизнь не удалось.
Обвиняемый пока не признался в убийстве.
«С глубокой скорбью сообщаем, что Даниэль Хмелевский ушел из этого мира. Совсем недавно мы праздновали голы, которые он забивал за нашу команду. А сегодня приходится неожиданно проститься с одним из нас. Выражаем глубокие соболезнования семье Даниэля», - написал клуб футболиста в социальных медиа.