Россиянам ограничили доступ в Венсенский замок на востоке Парижа. В старинной резиденции королей хранятся архивы французских военных.
«Потому что вы русские». Граждан РФ перестали пускать в Венсенский замок во Франции
Граждане РФ больше не смогут оценить красоту интерьеров одной из резиденций французских королей – Венсенского замка, который находится в небольшом департаменте на севере центральной части Франции Иль-де-Франс. В замке хранятся архивы Министерства вооруженных сил Франции.
Исключить россиян из числа посетителей предписывает внутренняя директива, которая появилась после вторжения ВС РФ в Украину. Об этом сообщает Le Monde.
«В Венсенском замке находится один из центров службы исторической защиты (СХД), чьи библиотеки и архивы доступны для публики при определенных условиях», – уточняет издание.
Деление туристов по признаку принадлежности к государствам было замечено в конце июля, когда в посещении замка было отказано двум россиянкам.
«Охранник у металлоискателя попросил показать мой паспорт», – рассказала одна из них.
После отказа россиянка попробовала пройти мимо другого охранника, но снова безуспешно. На последовавшие вопросы секьюрити ответили лаконично: «Потому что вы русские».
Девушка уточнила, что она была расстроена, поскольку сама бежала из России из-за войны Путина с Украиной. При этом во Францию россиянка приехала сразу после начала войны пять месяцев назад.
Через несколько дней Министерство вооруженных сил признало, что «после вторжения в Украину» был «ограничен доступ в военные помещения министерства для граждан России». При этом французские военные чиновники уточнили, что у расстроенных российских журналистов есть возможность отправить соответствующие запросы, если речь идет о работе, и эти обращения будут рассмотрены.
Венсенский замок был построен для королей Франции в XIV–XVII столетиях на месте охотничьего поместья XII века. Вокруг замка сложился город Венсен. Во второй половине XIII века в замке женились короли Филипп III и Филипп IV, скончались Людовик X, Филипп V Длинный и Карл IV. В XVI веке замок стал тюрьмой. В Венсене сидели герцог де Бофор, Николя Фуке, Джон Ванбру, маркиз де Сад, Жан-Анри Латюд, Дидро и Мирабо. В 1804 году во рву крепости по приказу Наполеона расстреляли похищенного герцога Энгиенского. В 1917 году здесь казнили Мату Хари, а в 1944 году – 30 мирных заложников, которых удерживали нацисты.
На фоне войны Путина с Украиной все чаще звучат призывы лишить россиян возможности посещать страны ЕС. Этого добиваются власти Латвии, Эстонии и сама Украина. Ранее власти Финляндии заявили, что ограничат выдачу виз россиянам. Однако, МИД Суоми объясняет грядущие изменения в работе с россиянами не войной, а использованием Финляндии лишь как транзитной зоны.