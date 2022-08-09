«Потому что вы русские». Граждан РФ перестали пускать в Венсенский замок во Франции

Граждане РФ больше не смогут оценить красоту интерьеров одной из резиденций французских королей – Венсенского замка, который находится в небольшом департаменте на севере центральной части Франции Иль-де-Франс. В замке хранятся архивы Министерства вооруженных сил Франции.

Исключить россиян из числа посетителей предписывает внутренняя директива, которая появилась после вторжения ВС РФ в Украину. Об этом сообщает Le Monde.

«В Венсенском замке находится один из центров службы исторической защиты (СХД), чьи библиотеки и архивы доступны для публики при определенных условиях», – уточняет издание.

Деление туристов по признаку принадлежности к государствам было замечено в конце июля, когда в посещении замка было отказано двум россиянкам.

«Охранник у металлоискателя попросил показать мой паспорт», – рассказала одна из них.

После отказа россиянка попробовала пройти мимо другого охранника, но снова безуспешно. На последовавшие вопросы секьюрити ответили лаконично: «Потому что вы русские».

Девушка уточнила, что она была расстроена, поскольку сама бежала из России из-за войны Путина с Украиной. При этом во Францию россиянка приехала сразу после начала войны пять месяцев назад.